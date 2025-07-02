Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Büyük Güzel Yasa Tasarısı" (MEGA) diye isimlendirdiği vergi düzenlemesi Kongre'den geçerse yeni bir siyasi parti kuracağını bildirdi. Musk, yasa tasarısının onaylanması halinde "Amerika Partisi'nin, sonraki gün kurulacağını" duyurdu. Senato'nun MEGA'yı oylamasına birkaç saat kala X hesabından paylaşım yapan Musk, senatörlere tasarıyı reddetme çağrısı yaptı. ABD'li iş insanı, MEGA'yı "delice" diye tanımladı ve "ABD'nin iki partili sisteme alternatif bir yapıya ihtiyacı olduğunu" belirtti. Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarını hedef alan Musk, pazartesi günü MEGA'yı destekleyen Cumhuriyetçi siyasetçilere karşı finansal gücünü kullanacağını dile getirdi.





TRUMP’TAN SERT YANIT: SINIR DIŞI EDEBİLİRİZ

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında Musk'ın devlet desteği olmadan Güney Afrika'ya geri dönmek zorunda kalacağını savundu. Trump, "Elektrikli araçlarda bir sorun yok ancak kimse almak için zorlanmamalı. Devlet teşvikleri olmasaydı Elon muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'daki evine geri dönerdi" mesajını paylaştı. Trump, daha sonra Florida'da gazetecilerin Musk'ı sınır dışı edip etmeyeceği yönündeki sorusuna, "Bilmiyorum. Buna bir bakmamız gerekecek" şeklinde cevap verdi.

Trump, "Çok üzgün, ama biliyorsunuz bundan çok daha fazlasını kaybedebilir. Elon bundan çok daha fazlasını kaybedebilir" şeklinde konuştu.





Netanyahu'ya karşı katı olacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki savaşı bitirmek için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı katı olacağını söyledi. Trump, Florida'daki göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilere konuştu. Trump, 7 Temmuz Pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze ve İran'daki durumu ele alacaklarını söyledi. Trump, İsrail ile Hamas arasında gelecek hafta ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu belirtti. Trump, "Savaşın sona erdirilmesi ile ilgili Netanyahu'ya karşı katı olacağım. Ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz. Önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Rehineleri kurtarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



