New York'taki Hudson Nehri'ne helikopter düştü: 6 kişi öldü

Altı kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.
New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Helikopterin enkazı olay yerinden kaldırıldı.
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