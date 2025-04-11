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New York'taki Hudson Nehri'ne helikopter düştü: 6 kişi öldü

New York'taki Hudson Nehri'ne helikopter düştü: 6 kişi öldü

08:3811/04/2025, Cuma
AA
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Altı kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.
Altı kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Helikopterin enkazı olay yerinden kaldırıldı.





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