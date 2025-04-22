Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Norveç Kraliçesi hastaneye kaldırıldı

Norveç Kraliçesi hastaneye kaldırıldı

12:3222/04/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Norveç Kraliçesi Sonja Haraldsen’in solunum problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Norveç Kraliçesi Sonja Haraldsen, solunum sorunları nedeniyle dün gece hastaneye kaldırıldı. 87 yaşındaki kraliçenin, eşi Kral 5’inci Harald ile birlikte Paskalya tatilini geçirdiği Sikkilsdalen bölgesindeki dağ evinde rahatsızlandığı belirtildi.


Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe Sonja tıbbi helikopterle Oslo’daki bir hastaneye sevk edildi. Açıklamada, “Kraliçe, kraliyet çiftinin Paskalya tatilini geçirdiği Sikkilsdalen’deki dağ evinden helikopterle Oslo Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi” ifadelerine yer verildi.

Ocak ayında kalp pili takılmıştı

Kraliçe Sonja, yılın başında hızlı ve düzensiz kalp atışlarına yol açan kardiyak fibrilasyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kısa süren tedavinin ardından kalp pili takılmıştı. Kraliyet yetkilileri, operasyonun başarılı geçtiğini duyurmuştu.



#Norveç
#Kraliçe
#Sağlık
#Hastane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklinin farklı zam tablosu oluştu! 16.5 milyon emeklinin taban maaşı değişiyor: 14.469 TL maaş ödemesi alanlar...