Norveç Kraliçesi Sonja Haraldsen’in solunum problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Norveç Kraliçesi Sonja Haraldsen, solunum sorunları nedeniyle dün gece hastaneye kaldırıldı. 87 yaşındaki kraliçenin, eşi Kral 5’inci Harald ile birlikte Paskalya tatilini geçirdiği Sikkilsdalen bölgesindeki dağ evinde rahatsızlandığı belirtildi.
Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe Sonja tıbbi helikopterle Oslo’daki bir hastaneye sevk edildi. Açıklamada, “Kraliçe, kraliyet çiftinin Paskalya tatilini geçirdiği Sikkilsdalen’deki dağ evinden helikopterle Oslo Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi” ifadelerine yer verildi.
Ocak ayında kalp pili takılmıştı
Kraliçe Sonja, yılın başında hızlı ve düzensiz kalp atışlarına yol açan kardiyak fibrilasyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kısa süren tedavinin ardından kalp pili takılmıştı. Kraliyet yetkilileri, operasyonun başarılı geçtiğini duyurmuştu.