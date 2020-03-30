Dünya Ordular karantinada Koronavirüs salgını ülkelerin ordularını da tehdit ediyor
KORONAVİRÜS

Ordular karantinada: Koronavirüs salgını ülkelerin ordularını da tehdit ediyor

ABD’de 415 personele virüs bulaştı. İtalya’da 9 korgeneral karantinaya alındı. İran, Mısır ve Yunanistan ordularında ölümler yaşanıyor. Polonya ve Filipinler Genelkurmay Başkanları’nın testleri pozitif çıktı. Salgın NATO’nun Belçika’daki karargahını da etkiledi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını, ülkelerin ordularını da tehdit ediyor. Vaka sayısında ABD ordusu başı çekerken İran, Mısır ve Yunanistan orduları ölümlerle sarsıldı. İngiliz ordusunda ilk covid-19 vakası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde rastlandı. Üst rütbeli en fazla vaka İtalya’da görüldü. 9 korgeneral karantinaya alındı. NATO kuvvetlerinin yanısıra Yunanista n Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Suriye, Mısır, Çin, Filipinler, Polonya, Ermenistan ordularında da tespit edilen vakalara karşı mücadele devam ediyor. Dünya ordularındaki vaka sayıları ve karantina durumları şöyle:

NATO KARARGAHLARI TEYAKKUZDA

Batı ülkeleri ordularında ilk vaka NATO Belçika Karargahı’nda 8 Mart’ta tespit edildi. Bu tarihten bir hafta sonra NATO Destek ve Tedarik Ajansında bir kişiye virüs teşhisi konuldu. SHAPE bağlısı birliklerde 25 Mart itibariyle 33 teyit edilmiş vaka kaydedildi, 66 personel tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. SHAPE bağlısı birliklerde tespit edilen vakaların 25’ini Müttefik Harekat Komutanlığında, 3’ünü NATO Kuvvet Yapısında, 5’ini ise SHAPE Karargahında teşhis konulan vakalar oluşturuyor.

YUNANİSTAN’DA BİR ASKER ÖLDÜ

Yunanistan ordusu, koronavirüs salgınından etkilenen ordular arasında yer aldı. Virüs teşhisi konulan emekli bir tümamiralin damadının görev yaptığı fırkateyn 10 Mart’ta karantinaya alındı. 12. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığının konuşlu olduğu Zisi Kışlası bir vaka üzerine karantinaya sokuldu. Çeşitli birimler görev yapan 4 askerde ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda görev yapan 4 askerde virüs tespit edilmesi üzerine karargahtaki askerler 16 Mart’ta evlerine gönderilerek karantinaya alındı. İskeçe’de görev yapan bir astsubay, 26 Mart’ta öldü.

İNGİLİZLERİN İLK VAKASI GKRY’DE

İngiliz Kraliyet Ordusunda ilk vaka Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan Agrotur Üssü’nde çıktı. Üste görev yapan 3 İngiliz askerde 16 Mart’ta Kovid-19 tespit edildi. GKRY Ordusunda ise, Lefkoşa’daki Stavrovuni Kışlasında 14 Mart’ta bir subayda ve 17 Mart’ta da iki askerde virüs tespit edildi, birlikler karantinaya alındı.

EN ÇOK VAKA AMERİKA’DA

Amerikan ordusu, Kovid-19 vaka sayısının en fazla olduğu ülke ordusu. Avrupa Ordusu Komutanı Korgeneral Christopher Cavoli 11 Mart’ta virüs şüphesiyle karantina altına alındı. Deniz Harp Okulunda 22 Mart’ta bir sivil çalışanda virüs tespit edildi. Boxer’da görevli bir personelde virüs teşhis edilmesi üzerine gemi 13 Mart’ta karantinaya alındı. R. Johnson gemisinde görev yapan bir, Coronado gemisinde görev yapan bir personelde virüs tespit edildi. ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki toplam vaka sayısı 26 Mart itibariyle 415’e yükseldi. Vakaların 227’sinin askeri personel, 81’inin sivil personel, 67’sinin aile üyesi, 40’ının sözleşmeli personel olduğu bildirildi. 2 bin 600 asker de 28 Mart’ta karantinaya sokuldu.

İTALYA’DA 9 KORGENERALE EVDE KARANTİNA

Ülke ordularında üst rütbelilerde en çok vaka, koronavirüs salgınının en çok etkilediği İtalya’da yaşandı. 6 Mart’ta icra edilen üst düzey toplantı sırasında 9 korgeneralde virüs tespit edildi. Generaller kendilerini karantinaya aldılar. İtalya’da ayrıca; San Gusto ve San Georgia amfibi gemilerinde görevli 2 personelde virüs tespit edildi. Gemiler Birindisi Limanı’nda karantinaya alındı. Fasan fırkateyninde görevli 2 subaya da Kovid-19 teşhisi konuldu.

MISIR VE İRAN’DA KAYIPLAR VAR

  • Mısır Silahlı Kuvvetleri’nde görevli Tümgeneral Khaled Shaltout, virüs nedeniyle 21 Mart’ta vefat etti. İran’da ise Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey komutanı Hüseyin Asadollahi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Suriye’de Rusya Federasyonu, İran ve Esed rejiminin ortak kullandığı karargahta 10 İran askerinde virüs tespit edildi. İsrail ordusunda 27 Mart itibariyle 23 virüs vakası teşhis edildi. Çin’de ise Changzhou fırkateyni, gemi komutanı ve iki personel rastlanan virüs şüphesiyle 20 Şubat’ta karantina altına alınmıştı. Polonya Genelkurmay Başkanı ve heyetinde Almanya ziyareti sonrası 10 Mart’ta virüs tespit edildi. Filipinler Genelkurmay Başkanı Felimon Santos’un testinin pozitif çıktığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü unsuru Brezilya’ya ait Barrosso korvetinde 3 personel 22 Mart’ta virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Ermenistan’da ise üç askerin testleri pozitif çıkınca 32 personel 24 Mart’ta karantinaya alındı.

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