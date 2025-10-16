Pakistan Başbakanı Şerif'ten Afganistan'a 'müzakere' mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile yaptıkları 2 günlük ateşkesin 'mesaj' olduğunu söyleyip, 'şartlarının yerine getirilmesi' halinde Kabil ile müzakereye hazır olduklarını açıkladı.
Dawn gazetesinin haberine göre, Şerif, kabineye hitabında, ülkesiyle Afganistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Müttefik ülkeler barış için çaba gösteriyor"
Afganistan yönetiminin ciddiyetle yaklaşması halinde müzakerelerin başlaması için gerekli adımları atacaklarının altını çizen Şerif, müttefik bazı ülkelerin de sorunun çözümü konusunda çaba gösterdiğini ifade etti.
İki ülke arasında neler oluyor?
Pakistan, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.
Afgan güvenlik güçleri, 11 Ekim'de sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla buna karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.
Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.
Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Pakistan ne istiyor?
Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.
İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.
Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.
TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.