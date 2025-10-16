Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Afganistan'a 'müzakere' mesajı

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Afganistan'a 'müzakere' mesajı

18:3816/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile yaptıkları 2 günlük ateşkesin 'mesaj' olduğunu söyleyip, 'şartlarının yerine getirilmesi' halinde Kabil ile müzakereye hazır olduklarını açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Şerif, kabineye hitabında, ülkesiyle Afganistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki sorunlara kalıcı çözüm getirilmesini umduğunu vurgulayan Şerif,
"Dün 48 saatlik geçici ateşkes kararı aldık ve böylece (Afganistan yönetimi) eğer meşru şartlarımızı yerine getirmek istiyorsa bizim müzakereye hazır olduğumuz mesajını verdik."
dedi.

"Müttefik ülkeler barış için çaba gösteriyor"

Afganistan yönetiminin ciddiyetle yaklaşması halinde müzakerelerin başlaması için gerekli adımları atacaklarının altını çizen Şerif, müttefik bazı ülkelerin de sorunun çözümü konusunda çaba gösterdiğini ifade etti.

Şerif, geçici ateşkesin Afganistan tarafının talebi doğrultusunda ilan edildiğini hatırlatarak,
"Eğer bu sadece zaman kazanmak için yapılan bir şeyse bunu kabul edemeyiz."
diye konuştu.

İki ülke arasında neler oluyor?

Pakistan, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

Afgan güvenlik güçleri, 11 Ekim'de sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla buna karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan ne istiyor?

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.



#Pakistan
#Şahbaz Şerif
#Afganistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında yeni rekor dalgası: Gram altın 6 bin liraya göz kırpıyor! İşte 16 Ekim 2025 güncel cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları