PKK Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 17 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlettiğini, 20'den fazla kişiyi yaraladığını duyurdu.

Bebek katilleri yine sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı." ifadelerini kullandı.

Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı. pic.twitter.com/ceVyqXbACo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Kasım 2019