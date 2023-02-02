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Dünya

PKK'ya desteğiniz nedeniyle bu durumdayız: İsveç'te NATO'ya üyelik tartışması

NATO üyeliği zora giren İsveç’te, son dönemde meydana gelen terör eylemleri ve provokatif Kur’an yakma hadisesi sonrasında panik havası yaşanıyor. Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin üyeliğine kırmızı ışık yaktığı ülkede Başbakan Ulf Kristersson, dün İsveç Parlamentosu’nda (Ricksdag) üyesi bulunan parti liderlerini davet ederek NATO’ya üyelik sürecini masaya yatırdı. İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, Magdelana Andersson’u, Sosyal Demokratların başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle açık bağlantısı ve desteğinin, NATO’ya üyelik sürecinde yaşanan sıkıntıların sorumlusu olduğunu belirterek, eski Başbakan’ı, bu somut durumunu gözden kaçırmaya çalışmakla suçladı.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Amine Kakabaveh - Magdelana Andersson.

Amine Kakabaveh - Magdelana Andersson.

NATO üyeliği zora giren İsveç’te, son dönemde meydana gelen terör eylemleri ve provokatif Kur’an yakma hadisesi sonrasında panik havası yaşanıyor. Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin üyeliğine kırmızı ışık yaktığı ülkede Başbakan Ulf Kristersson, dün İsveç Parlamentosu’nda (Ricksdag) üyesi bulunan parti liderlerini davet ederek NATO’ya üyelik sürecini masaya yatırdı. Ancak görüşme muhalefet ile iktidar koalisyonundaki partiler arasında “sorumluluk kimde” tartışmasına dönüştü. Son seçimde iktidarı kaybeden, eski Başbakan, Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson’un, mevcut hükümete dışarıdan destek veren aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi’ni, NATO sürecindeki aksamadan sorumlu tutmasına sert cevap geldi. İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, Magdelana Andersson’u, Sosyal Demokratların başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle açık bağlantısı ve desteğinin, NATO’ya üyelik sürecinde yaşanan sıkıntıların sorumlusu olduğunu belirterek, eski Başbakan’ı, bu somut durumunu gözden kaçırmaya çalışmakla suçladı. Akesson, “Kendisinin (Andersson) ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ancak Türkiye ile yaşadığımız karmaşık sürecin müsebbibi kendisidir” dedi.

Kur’an’a saldırılar sürüyor

İsveç’in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinin farklı bölgelerinde, üzerine ve içerisine hakaret yazılmış 3 Kur’an-ı Kerim bulundu. İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberinde, üzerine ölüm tehdidi yazılan Kur’an-ı Kerim’in otobüs durağında, diğerlerinin de kamuya açık yerlerde bulunduğu belirtildi. Ronneby İslam Derneği üyesi Gudlaug Hilmarsdottir, olaya son derece üzüldüklerini ve Kur’an- Kerim’in hayattaki rehberleri olduğunu söyledi.


#İsveç
#NATO
#PKK
#Ulf Kristersson
36 dakika önce
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PKK'ya desteğiniz nedeniyle bu durumdayız: İsveç'te NATO'ya üyelik tartışması
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