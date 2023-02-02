PKK'ya desteğiniz nedeniyle bu durumdayız: İsveç'te NATO'ya üyelik tartışması

NATO üyeliği zora giren İsveç’te, son dönemde meydana gelen terör eylemleri ve provokatif Kur’an yakma hadisesi sonrasında panik havası yaşanıyor. Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin üyeliğine kırmızı ışık yaktığı ülkede Başbakan Ulf Kristersson, dün İsveç Parlamentosu’nda (Ricksdag) üyesi bulunan parti liderlerini davet ederek NATO’ya üyelik sürecini masaya yatırdı. Ancak görüşme muhalefet ile iktidar koalisyonundaki partiler arasında “sorumluluk kimde” tartışmasına dönüştü. Son seçimde iktidarı kaybeden, eski Başbakan, Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson’un, mevcut hükümete dışarıdan destek veren aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi’ni, NATO sürecindeki aksamadan sorumlu tutmasına sert cevap geldi. İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, Magdelana Andersson’u, Sosyal Demokratların başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle açık bağlantısı ve desteğinin, NATO’ya üyelik sürecinde yaşanan sıkıntıların sorumlusu olduğunu belirterek, eski Başbakan’ı, bu somut durumunu gözden kaçırmaya çalışmakla suçladı. Akesson, “Kendisinin (Andersson) ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ancak Türkiye ile yaşadığımız karmaşık sürecin müsebbibi kendisidir” dedi.