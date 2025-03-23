Polisin şoke olduğu olay: Çaldığı küpeleri yuttu

Jaythan Gilder isimli hırsızın, girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı belirtilen açıklamada, bu kişinin daha sonra görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeler ve 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtığı ifade edildi.