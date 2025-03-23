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Polisin şoke olduğu olay: Çaldığı küpeleri yuttu

Polisin şoke olduğu olay: Çaldığı küpeleri yuttu

16:1923/03/2025, Pazar
AA
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ABD'de hırsızın çaldıktan sonra yuttuğu 769 bin dolarlık küpeler mağazaya iade edildi.
ABD'de hırsızın çaldıktan sonra yuttuğu 769 bin dolarlık küpeler mağazaya iade edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir kişinin çaldıktan sonra yuttuğu yaklaşık 769 bin dolar değerindeki küpeler mağazaya iade edildi.

Orlando Polisinin X hesabından, 26 Şubat'ta ünlü bir mücevher mağazasındaki hırsızlığa ilişkin başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı.


Jaythan Gilder isimli hırsızın, girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı belirtilen açıklamada, bu kişinin daha sonra görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeler ve 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtığı ifade edildi.


Kısa sürede yakalandı

Açıklamada, aracıyla kaçan Gilder'ın kısa süre sonra yakalandığı aktarıldı.


Gilder'ın röntgen muayenesinde çaldığı küpelerin midesinde olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, hırsızın günlerce hastanede gözetim altında tutulduğu vurgulandı.


Açıklamada, hırsızın vücudundan doğal yollarla çıkarılan küpelerin yetkililer tarafından teyit edildikten sonra mağazaya teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

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