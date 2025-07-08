Rus okulları kapatılsın baskısı

BBC’nin haberine göre Azerbaycan’da faaliyet gösteren yaklaşık 300 Rus okulunun kapatılması için ciddi bir kamuoyu baskısı oluşturuldu. Azerbaycan basınında, “Rusya’da milyonlarca Azerbaycanlının kendi dilinde okul bulamadığı bir ortamda, Azerbaycan’da yaşayan 100 bin civarındaki etnik Rus için neden 300’den fazla okul var?” sorusu gündeme getirildi. Sosyal medyada ise bu çağrı büyük oranda destek görüyor. Bu okulların devlet bütçesinden finanse edildiğini vurgulayan kullanıcılar, “Neden bu kadar çok Rus okuluna devlet bütçesinden para ayrılıyor?” sorusunu sordu.