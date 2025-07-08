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Rus okulları kapatılsın baskısı

Rus okulları kapatılsın baskısı

04:008/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bakü-Moskova arasındaki tansiyon dinmezken, Azerbeycan’ın ülkede Rus okullarını kapatmayı düşündüğü değerlendirildi.

BBC’nin haberine göre Azerbaycan’da faaliyet gösteren yaklaşık 300 Rus okulunun kapatılması için ciddi bir kamuoyu baskısı oluşturuldu. Azerbaycan basınında, “Rusya’da milyonlarca Azerbaycanlının kendi dilinde okul bulamadığı bir ortamda, Azerbaycan’da yaşayan 100 bin civarındaki etnik Rus için neden 300’den fazla okul var?” sorusu gündeme getirildi. Sosyal medyada ise bu çağrı büyük oranda destek görüyor. Bu okulların devlet bütçesinden finanse edildiğini vurgulayan kullanıcılar, “Neden bu kadar çok Rus okuluna devlet bütçesinden para ayrılıyor?” sorusunu sordu.



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