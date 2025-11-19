Rusya: ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu’nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören ABD tasarısının kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, BMGK'de yapılan oylamada 13 ülkenin tasarıya ‘evet’ oyu verdiği ve Rusya ile Çin'in ‘çekimser’ oy kullandığı belirtildi. Kabul edilen kararın, Filistin yönetiminin, Gazze'nin yönetilmesi ve iki devlet temelinde Filistinlilerin geleceğinin belirlenmesi sürecinde yer almasını öngörmediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kararda, İsrail'in işgalci güç olarak Filistin topraklarının ilhakından vazgeçme ve askeri birlikleri çekme gibi yükümlülükleri yer almıyor. BMGK ile BM Sekreterliği’nin, Gazze'de oluşturulacak yapıların denetimi ve uluslararası güçlerin konuşlandırılması sürecinin dışında bırakılıyor. Kabul edilen 2803 sayılı karar, BMGK'ye barış ve güvenliğin korunması konusunda yetki vermiyor. Bu karar, İsrail ile barış ve güvenlik içinde varlığını sürdüren ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk kararlarına aykırı. Washington, son iki yılda Gazze'de ateşkesin sağlanmasını öngören tasarılara karşı veto hakkını sürekli kullanmasaydı, bölgedeki savaş ve sivil halkın çektiği acılar çoktan durdurulabilirdi."