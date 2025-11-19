Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı

Rusya: ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı

12:4919/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak Arşiv
Sonraki haber
Rusya: ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı
Rusya: ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen ABD'nin Gazze tasarısının, uluslararası kararlara aykırı olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu’nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören ABD tasarısının kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, BMGK'de yapılan oylamada 13 ülkenin tasarıya ‘evet’ oyu verdiği ve Rusya ile Çin'in ‘çekimser’ oy kullandığı belirtildi. Kabul edilen kararın, Filistin yönetiminin, Gazze'nin yönetilmesi ve iki devlet temelinde Filistinlilerin geleceğinin belirlenmesi sürecinde yer almasını öngörmediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Kararda, İsrail'in işgalci güç olarak Filistin topraklarının ilhakından vazgeçme ve askeri birlikleri çekme gibi yükümlülükleri yer almıyor. BMGK ile BM Sekreterliği’nin, Gazze'de oluşturulacak yapıların denetimi ve uluslararası güçlerin konuşlandırılması sürecinin dışında bırakılıyor. Kabul edilen 2803 sayılı karar, BMGK'ye barış ve güvenliğin korunması konusunda yetki vermiyor. Bu karar, İsrail ile barış ve güvenlik içinde varlığını sürdüren ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk kararlarına aykırı. Washington, son iki yılda Gazze'de ateşkesin sağlanmasını öngören tasarılara karşı veto hakkını sürekli kullanmasaydı, bölgedeki savaş ve sivil halkın çektiği acılar çoktan durdurulabilirdi."




#Rusya
#ABD
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Böcek Ailesi Soruşturmasında Son Gelişmeler: Adli Tıp Raporu Hangi İhtimali Güçlendirdi?