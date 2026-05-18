Rusya değerli metal atık ve hurda ihracat yasağını uzattı

11:5118/05/2026, lundi
AA
31 Mayıs’ta sona erecek kısıtlamalar 30 Kasım’a kadar uygulanacak.
Rus hükümeti, değerli metal atıkları ve hurdalarının ihracatına yönelik geçici yasağın 30 Kasım 2026’ya kadar uzatıldığını bildirdi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, değerli metal atıkları ve hurdalarının ülkeden çıkarılmasına yönelik geçici yasağın 6 ay süreyle uzatıldığı belirtildi.

Buna göre, Kasım 2025’te yürürlüğe giren ve 31 Mayıs’ta sona erecek kısıtlamalar 30 Kasım’a kadar uygulanacak.

Açıklamada, söz konusu tedbirlerin değerli metal içeren önemli miktarda ikincil ham maddenin işlenmek üzere ülke içinde tutulmasını ve Rus rafineri işletmelerinin üretim kapasitelerinin daha fazla kullanılmasını sağladığı ifade edildi.

Kısıtlamalar kapsamında, değerli metallerin yanı sıra, iç piyasa açısından önemli görülen değerli metallerin çıkarılması amacıyla kullanılan elektronik ürünlere ait atık ve hurdaların ihracatı da askıya alınacak.



#değerli metal
#Hurda
#Rusya
