Rusya Solidar’ı düşürdü: Bahmut’a kuşatma riski

11 aydır süren Rusya Ukrayna Savaşı’nda cephede dinamikler her geçen gün değişkenlik gösteriyor. Haritanın sık sık değiştiği çatışmalarda, son olarak Rusya Donbas bölgesinin anahtarı olan stratejik Solidar kasabasında kontrolü sağladı. Moskova yönetimi, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde yer alan maden şehri Solidar’da neredeyse tamamen kontrolü ele geçirdiği duyurdu. İngiliz Savunma Bakanlığı gelişmeleri doğruladı. Tankların ve diğer ağır silahların geçebileceği büyüklükte tünellere sahip bir yer altı şehri olan Solidar’ın Rusya’nın eline geçmesinin, savaşın seyrini değiştirebileceği düşünülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki gün Solidar’a “Şanlı” unvanı verildiğini açıklamıştı. Söz konusu gelişme sonrası, sıcak çatışmanın yaşandığı stratejik Bahmut kenti de kuşatma riskiyle karşı karşıya kaldı.

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YERLE BİR OLDU

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna kuvvetleriyle aylarca süren bir çatışmanın ardından Ukrayna’nın doğusundaki tuz madeni kenti Solidar’ın çoğunu kontrol altına aldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin son dört gün içinde ilerleme kaydettiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Solidar’da neredeyse hiç yaşam belirtisi kalmadığını ve kasabanın yerle bir olduğunu açıkladı. Zelenski, “Solidar yakınlarındaki tüm arazi cesetlerle kaplı” diye konuştu.

BAHMUT TEHLİKE ALTINDA

Donetks bölgesinde yer alan Solidar, Ukrayna-Rusya arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Bahmut yakınlarında bulunuyor. Rusya için savaştan önce yaklaşık 10 bin nüfusa sahip olan Solidar, kritik bir kent olan Bahmut’u ele geçirmek için bir basamak olarak görülüyor. Bahmut kenti, Ukrayna’nın elindeki Sloviansk ve Kramatorsk şehirlerine giden ana yol üzerinde yer alıyor. Uzmanlar kentin diğer şehirlerin savunması açısından çok kritik bir konumda olduğu konusunda hem fikir. Ancak, İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın “istikrarlı savunma hatları” nedeniyle Rusya’nın Bahmut’u hemen ele geçirmesinin “olası olmadığını” belirtti.

WAGNER İSTİYORDU

Bununla birlikte, geçen hafta ABD’li bir yetkili, Wagner Group’un kurucusu Yevgeny Prigozhin’in bölgedeki büyük tuz ve alçı madenlerinin kontrolünü istediğini açıklamıştı. Prigozhin ise, Bahmut bölgesinin stratejik önemi konusunda “pastanın üzerindeki krema” diyerek bölgeye ilgisi olduğunu doğrulamıştı. Prigozhin, Solidar kasabasını “80-100 metre derinlikte büyük bir insan grubunu” tutabilen ve ayrıca tankların ve diğer askeri araçların serbestçe hareket etmesine izin verebilen bir “yer altı şehirleri ağı” olarak tanımladı.

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