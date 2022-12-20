Rusya’dan çifte tatbikat: Putin iki yıl sonra Belarus'ta

Cephede 10 aydır aktif bir şekilde savaşan Rus güçleri, Batı’nın “mühimmat stokları tükenmek üzere” propagandasına karşı çifte tatbikatla gövde gösterisine hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 yıl aradan sonra mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmek üzere Belarus’un başkenti Minsk’e gitti. Interfax haber ajansı, Putin’in ziyaretinden saatler önce Rus birliklerinin Ukrayna’ya komşu olan Belarus’ta askeri tatbikatlar yürüteceğini bildirdi. Bunun yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin’in 21-27 Aralık tarihleri arasında ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

ORTAK GÜÇ DEĞERLENDİRİLECEK

Interfax’ın haberinde, tatbikat ile Belarus ve Rusya’nın ortak muharebe yeteneklerinin ölçüleceği belirtirken, “Değerlendirme tabur taktik tatbikatları yapıldıktan sonra yapılacak” ifadelerine yer verildi. Tatbikatların ne zaman ve nerede yapılacağı belirtilmedi. Ekim ayında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Aynı ay içinde Rus birlikleri Belarus’a konuşlandırılmış, gelişme “Belarus birlikleri Ukrayna’daki saldırılara katılabilir” yorumuna neden olmuştu.

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Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko

ÇİN İLE ASYA PASİFİK MESAJI

Belarus ile tatbikat yapacağını duyuran Rusya, diğer yandan Çin ile de ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin’in 21-27 Aralık tarihleri arasında ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini kaydetti. Bakanlık, 2012’den beri her yıl düzenlenen ortak deniz tatbikatlarının Doğu Çin Denizi’nde füze ve topçu atışlarını içereceğini söyledi. Tatbikatların temel amacının Rusya ile Çin arasındaki deniz işbirliğini güçlendirmek ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı sağlamak olduğu ifade edildi. Rusya, Varyag uçak gemisi de dahil olmak üzere 4 gemisinin, Çin’in ise 6 gemisinin katılacağını her iki taraftan da uçak ve helikopterlerin de tatbikata dahil olacağı belirtildi.

HİPERSONİK FÜZE CEPHEDE

Tatbikatlarla savaş kabiliyetlerini sergileyecek olan Rusya, diğer yandan yeni askeri ekipmanlarını cepheye sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası hipersonik “Avangard” füze sistemine sahip bir alayın, Orenburg bölgesinde muharebe görevine geçtiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avangard’ı yenilmez olarak nitelendirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Tver bölgesinde kıtalararası balistik “Yars” füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu” ifadesi kullanıldı.

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BİR GÜNDE 35 İHA İLE SALDIRI

Öte yandan Rus güçleri, Ukrayna’nın alt yapı tesislerine yönelik saldırılarını da hızlandırdı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun, yaklaşık 35 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna’ya yönelik saldırı düzenlediğini, İHA’lardan 30’unun havada imha edildiğini duyurdu. İHA’ların Azak Denizi’nin doğu kıyısından fırlatıldığı ifade edilen açıklamada, Rusya’nın çoğunlulukla Kiev’i hedef aldığı kaydedildi.

Bir oligark daha gizemli şekilde öldü

Ukrayna işgalinin başından bu yana gizemli şekilde hayatını kaybeden Rus oligarklara bir yenisi daha eklendi. Rus emlak devi Dimitri Zelenov, Fransa'nın ünlü tatil merkezi Antibes'de merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla akşam yemeğine giden 50 yaşındaki Zelenov, bir anda dengesini kaybedip merdivenlerden yuvarlandı. Arkadaşları, Rus oligarkın öncesinde kendini iyi hissetmediğini söylediğini anlattı. Merdivenlerden düşerken başına ağır darbeler alan oligark, kaldırıldığı hastanede hayatını kaydetti. Zelenov’un ölümü ile savaşın başlangıcından bu yana 9. oligark gizemli şekilde hayatını kaybetmiş oldu.

AB, doğal gaza tavan fiyat getirdi

Ukrayna işgalinin ardından Rusya’dan gaz alımını kesen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğal gaza megavatsaat başına 180 avro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı. Brüksel’de bir araya gelen AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, tavan fiyatın, doğal gaz fiyatının 3 iş günü boyunca 180 avroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa’da LNG megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 avro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe gireceği belirtildi.

Rus tankları Kiev’de sergileniyor

Ukrayna savaşının ilk dönemlerinde ele geçirilmiş, yanmış, patlamış veya kısmen hasar almış askeri araç ve ekipmanlar, hazirandan bu yana başkent Kiev'in bazı noktalarında sergilenmeye devam ediyor. Savaşın izlerini içeren Rus askeri ekipmanlar yoğun ilgi topluyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinden Ukraynalılar, tankları görmek için başkente geliyor.