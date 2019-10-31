Dünya Sahada göreceğiz
BARIŞ PINARI HAREKATI

Sahada göreceğiz

Soçi mutabakatı doğrultusunda, PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'li teröristlerin Fırat'ın doğusunda 324 kilometre genişlik ve 30 kilometre derinlikteki alan ile Münbiç ve Tel Rıfat'tan çekilmeleri için tanınan 150 saatlik süre önceki akşam doldu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

PKK'nın çekildiğini iddia eden Rus mesajını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rusların açıklaması bu. Oradaki alanı kontrol eden onlar. Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmeler tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam etmekte. Her şey konuşuldu. Devriyeler 1-2 gün içinde başlar" dedi.

Moskova ile faaliyetin 'karşılıklı güvene dayalı, yapıcı ve olumlu bir şekilde sürdüğünü' vurgulayan Akar, bazı sorunlar olmakla birlikte bunların çözüme kavuşturulacağını kaydetti. Mehmetçiğin Suriye'de PKK'ya yönelik yeni bir operasyona başlayıp başlamayacağı, bölgedeki devriyelerle birlikte netlik kazanacak. Ankara, rejim kamuflajına sığınan PKK'lılar konusunda taviz verilmeyeceğini Rus tarafına iletti. Teröristlerin rejim içine sızmasına izin verilmeyecek.

Çekilme tamam değil
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