Sahada göreceğiz

PKK'nın çekildiğini iddia eden Rus mesajını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rusların açıklaması bu. Oradaki alanı kontrol eden onlar. Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmeler tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam etmekte. Her şey konuşuldu. Devriyeler 1-2 gün içinde başlar" dedi.

Moskova ile faaliyetin 'karşılıklı güvene dayalı, yapıcı ve olumlu bir şekilde sürdüğünü' vurgulayan Akar, bazı sorunlar olmakla birlikte bunların çözüme kavuşturulacağını kaydetti. Mehmetçiğin Suriye'de PKK'ya yönelik yeni bir operasyona başlayıp başlamayacağı, bölgedeki devriyelerle birlikte netlik kazanacak. Ankara, rejim kamuflajına sığınan PKK'lılar konusunda taviz verilmeyeceğini Rus tarafına iletti. Teröristlerin rejim içine sızmasına izin verilmeyecek.

DÜNYA Çekilme tamam değil