Suriye’de yaşanan özgürleşmenin ardından ülkedeki yıkım da göz önüne çıktı. Rejimin ağır bombardımanı sonucu adeta hayalet şehre dönüşen bölgelerden geriye acı bir tablo kaldı.





İdlib’deki kamplardan ayrılarak memleketlerine geri dönmek isteyen Suriyeliler, büyük bir yıkımla karşılaştı. Esaslı bir imar ve ihyaya ihtiyaç duyan şehirler ve mazlumlar için harekete geçen Umut Yolcuları İnsani Yardım Derneği de bölgede Acil Yardım Kampanyası başlattı.





Said Ercan Umut Yolcuları ile Suriye’de: 'Umutla Yeşersin Dünyalar!' dediler ve Halep’e gittiler Dünya / Ortadoğu





Amaç dikkat çekmek!

Hayırseverlerin destekleriyle bölgede başlatılan yardım çalışmalarına Araştırmacı Yazar Said Ercan da eşlik etti. Said Ercan, bölgede yaşanan drama dikkat çekmek ve yapılan insani yardım çalışmalarına bizzat katılmak üzere Suriye’ye gitti. Halep’te büyük bir coşku ile karşılanan ekip, çeşitli Türküler söyleyerek zafer kutlamalarına eşlik etti.





“Halep, yeşermeye başladı”

Halep ve İdlib’de kumanya, hijyen paketi ve ekmek dağıtım çalışmalarına dahil olan Ercan, yapılan organizasyona ilişkin şunları söyledi:

“Şu anda Halep’in kırsalında daha önce yerleşim olmayan köylerde dağıtım yapıyoruz. Umut Yolcuları ile beraber, insanlara gerçekten umut olacak bakliyat, gıda, un, şeker yağ ve hatta hijyen paketi gibi eksiklerini gidermeye çalıştık. Ekmek dağıtımlarını zaten söylemeye bile gerek yok. Dernek onu burada sürekli dağıtıyor.





İnsanlar gelen yardımlardan çok mutlular, bu anlamda teşekkür ediyorlar. Çocuklar, aileler, kadınlar ve babalar hem yardımseverlere, hem Türkiye’ye hem de emeği geçen herkese şükranlarını iletiyorlar. Hakikaten burada bir yardım şenliği var diyebiliriz. Bu yardımlar şunun için çok önemli: Başka yerden, kamplardan gelen insanlar bu vesileyle Halep’i de canlandırmaya başladılar. Halep kırsalında da hayat yeşermeye başladı böylelikle. Buradaki ihtiyaç gerçekten çok büyük. Yapılacak çok iş var. Bu noktada milletimizin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”





“Yaraları sarmak için buradayız”

Dernek görevlilerinden Eyüp Ak ise yapılan ziyarete ilişkin, “Suriye halkı büyük zorluklar çekti uzun yıllardır. Çok şükür bugün burada zafer var ve burada herkes tüm yaşananlara rağmen mutlu. Fakat bu bölgedeki acı fotoğrafı görmeye engel olmamalı. Ne yazık ki insanların evleri yurtları tarumar edildi. Biz de yaralarını sarmak için başlattığımız yardım kampanyamız kapsamında buradayız. Sağ olsun Said Ercan abimiz de onları yalnız bırakmadı ve mazlumların sesine ses vermek için burada bizimle birlikte çalışmalarımıza eşlik etti. Hayırseverlerimizin destekleriyle çalışmalarımız, buradaki hayat normale dönene dek inşallah sürecek” ifadelerini kullandı.





Umut götürmek için…