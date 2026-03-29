Şara'dan Almanya çıkarması: Üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bakanlardan oluşan heyetle üst düzey Alman yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. Ziyarette, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılması planlanıyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, üst düzey Alman yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere bakanlardan oluşan heyet eşliğinde Almanya'nın başkenti Berlin’e ulaştı.
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Şara ile bakanlık heyeti, Almanya’ya ilk resmi ziyareti kapsamında Berlin'e geldi.
Ziyarette, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alınacak.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Berlin’de Şara ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Şara'nın Almanya ziyaretinin ardından 31 Mart'ta İngiltere’ye geçmesi planlanıyor.