Savaş rüzgârları: Yıl biterken Tayvan Kore ve Rusya'da tansiyon yükseldi

​24 Şubat 2022’de başlayan ve tüm dünyayı olumsuz etkileyen Rusya Ukrayna arasındaki savaş sürerken, yılın son haftasında farklı ülkelerde de savaş rüzgarları esiyor.

24 Şubat 2022’de başlayan ve tüm dünyayı olumsuz etkileyen Rusya Ukrayna arasındaki savaş sürerken, yılın son haftasında farklı ülkelerde de savaş rüzgarları esiyor. 10 aydır devam eden savaş sonucu, onbinlerce kişi öldü, milyonlarca kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Enerji krizi, yükselen enflasyon ve gıdaya erişimin zorlaşması, savaşın küresel düzeydeki etkilerinden sadece birkaçı olarak ön plana çıktı. Hükümetler Ukrayna’daki krizin etkilerini hafifletmek için çabalarken, Ukrayna ve Rusya’dan, Tayvan’dan ve Kore Yarımadası’ndan gelen haberler endişeleri kat be kat artırdı.

TAYVAN AÇIKLARINDA DEV TATBİKAT

Tayvan Savunma Bakanlığı, önceki gün sabah saatlerine dek Ada çevresinde Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin görüldüğünü duyurdu. Yerel saatle 06.00 (TSİ 01.00) itibarıyla askeri hareketliliğin gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi. Uçuşlar ve seyir faaliyeti, Çin ordusunun dün "Tayvan ile ABD'nin artan gizli yakınlaşmasına karşı" ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirmesinin ardından geldi. Tatbikatın, ABD'de 2023 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın 23 Aralık'ta Başkan Joe Biden'ın imzalamasıyla yürürlüğe girmesinin ardından yapılması dikkati çekti.

REKLAM

UKRAYNA RUSYA’YI VURDU

Moskova, Rusya'nın güneyindeki Engels bombardıman üssüne Ukrayna insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hava savunmasının insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi, ancak düşen enkazın can kaybına neden olduğu kaydedildi. Rusya’nın 600 km derinliğinde gerçekleşen Ukrayna saldırısı sonucu, 3 Rus askerinin öldüğü duyuruldu. Ukrayna ordusu bu saldırılar hakkında resmi olarak yorum yapmadı.

İSKENDER FÜZELERİ VE S400 BELARUS’TA

Belarus, Rusya'nın Belarus'a sevk ettiği S-400 hava savunma sistemleri ile “İskender” yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı. Belarus Savunma Bakanlığı yetkilisi Leonid Kasinsky, İskender taktik füzeleri ve S-400 savunma sistemlerinin amacına uygun olarak görev yapmaya tamamen hazır durumda olduğunu belirterek, “Askerlerimiz ve mürettebatımız, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin ortak muharebe eğitim merkezlerinde eğitimlerini tamamladı” dedi. Kasinsky, ülkenin askeri savaş uçaklarının "özel havacılık mühimmatı" taşıyacak şekilde modernleştirildiğini sözlerine ekledi. Batılı askeri gözlemcilere göre, Rusya’nın Belarus’taki askeri faaliyetlerinde son aylarda yoğun bir faaliyet gözleniyor. Ukrayna Rusya arasındaki savaşın 3. bir ülkeye sıçramasıyla farklı cephelerin açılmasından endişe duyuluyor.

Kuzey Kore İHA’larına ateş açıldı

'Düşman Kardeşler' olarak betimlenen Kuzey ve Güney Kore arasında tansiyon had safhaya ulaştı. Güney Kore Hava Kuvvetleri, sınırı geçen bir Kuzey Kore insansız hava aracına (İHA) uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Kuzey Kore'ye ait İHA’ya karşı havalanan KA-1 hafif taarruz uçağı da Güney Kore'nin kuzeydoğusunda dağlık bir alana düştü. Resmi açıklamaya göre, uçak Hoengseong yakınlarına düşmeden önce iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtulmayı başardı. Pilotlar hastaneye kaldırıldı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı ise, Gimpo ve Incheon şehirlerindeki havalimanlarındaki uçak trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Uçuşların durdurulması talebi, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi.

REKLAM

DÜNYA ABD Tayvan'a 428 milyon dolar değerinde askeri satışı onayladı