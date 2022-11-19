Savaşa 90 milyar dolarlık sponsorluk: ABD NATO bütçesinin yüzde 10’una eş değer tutarı Ukrayna’ya harcadı

Rusya lideri Vladimir Putin’in emriyle başlayan savaş tüm şiddetiyle sürerken, ABD, Ukrayna’ya NATO bütçesinin neredeyse yüzde 10’una eş değer tutarda silah tedarik etti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, Washington yönetimi, 9 aylık süreçte ana sponsoru olduğu Kiev’e 90 milyar dolarlık silah ve ekipman sağladı. Bu rakamın sene sonuna kadar 120 milyar doları geçmesi bekleniyor. Pentagon verilerine göre, ABD Ukrayna’ya mart ayında 13.6, mayıs ayında 40 milyar dolarlık silah tedarik etti. Son olarak Kasım ayında Kongre’ye sunulan paketle birlikte Biden yönetimi, Ukrayna’ya 37,7 milyar dolarlık silah sevkiyatının onaylanmasını istedi. Paketin kısa zamanda Kongre’den geçmesi beklenirken, Ukrayna’ya yapılan destek toplamda 91,3 milyar doları bulacak. Orta büyüklükteki bir devletin yıllık savunma bütçesine eşdeğer boyuttaki tutar, aynı zamanda Rusya’nın savunma bütçesinden (65.9 milyar dolar) yüzde 33 daha fazla. ABD’nin 20 yıllık Afganistan işgalinde harcadığı paranın 2 katını Ukrayna için harcadığı kaydedilirken, bu rakam aynı zamanda ABD yıllık savunma bütçesinin 8’de 1’ine denk düşüyor. Uzmanlar, ABD’nin savaşta Ukrayna’yı desteklemekteki başlıca amacının küresel mecrada tehdit olarak addettiği Rusya’yı yıpratmak ve kendi silah sanayiini beslemek olduğunu düşünüyor. Silahların tedarik edildiği General Dynamics, Raytheon ve Lockheed Martin gibi ABD menşeli silah firmalarının hisselerinin rekor düzeyde artış göstermesi, tezi kanıtlar nitelikte.

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37 MİLYAR DOLAR YOLDA

Ara seçimlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, ilk iş olarak Ukrayna’ya yeni bir yardım paketini onaylaması için Kongre’den talepte bulundu. Toplamda 37,7 dolarlık bütçe ayrılması istenen paketteki miktarın, 21,7 milyar dolarının savunma, 14,5 milyar dolarının da Ukrayna’ya doğrudan yardımları içereceği kaydedildi. Ayrıca, Ukrayna’ya nükleer güvenlik desteği, stratejik petrol rezervlerinin modernize edilmesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının edinilmesi amacıyla 626 milyon dolar tahsis edilirken, paketten 900 milyon dolar da sağlık hizmetleri desteği olarak Ukraynalılara aktarılacak.

MART VE MAYIS’TA 53,6 MİLYAR DOLAR

Geçtiğimiz mart ayında Washington yönetimi, Ukrayna’ya 13,6 milyar dolarlık silah desteği içeren bütçe tasarısını onaylamıştı. Mayıs ayında duyurulan destek paketinde ise, güvenlik yardımı için 6 milyar, Ukrayna’ya gönderilen ABD ekipmanlarına ait stokları yenilemek için 8,7 milyar ve ABD ordusunun Avrupa Komutanlığı operasyonları için 3,9 milyar dolarlık yardım sağlanması kararlaştırılmıştı. Pakette, Rusya’nın saldırıları nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda güvensizliği ile mücadele için 5 milyar dolar ve Ukrayna’ya destek amacıyla oluşturulan ekonomik destek fonuna yaklaşık 9 milyar dolar sağlanması kararlaştırılmıştı. Öte yandan Biden’ın acil durumlar için Kongre onayı olmadan kullanacağı fona 11 milyar dolarlık harcama yetkisi sağlandı.

NATO ÜLKELERİNİN SAVUNMA HARCAMASINDAN FAZLA

ABD’nin Ukrayna için harcadığı 91,3 milyar dolar, NATO ülkelerinin savunma harcamalarının neredeyse yüzde 10’una eş değer boyutta. 2021 verilerine göre NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamaları 1,17 trilyon doları buldu. İngiltere geçtiğimiz sene boyunca 72 milyar dolarlık harcama yaptı. İngiltere’yi 63 milyar dolar ile Almanya, 57 milyar dolar ile Fransa ve 27 milyar dolar ile Kanada takip etti.

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LOCKHEED MARTIN ÜRETİMİ ARTIRIYOR

Savaşın seyrini değiştiren silahlardan olan Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS)’ın üreticisi Lockheed Martin, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, üretimi yüzde 50 artıracağını duyurdu. Söz konusu kararın alınmasında, Rus tehdidine karşı savunmasını güçlendirmek isteyen Doğu Avrupa ülkelerinin talebinin etkili olduğu kaydedildi. Firma, daha önce de obüs ve topçularda üretimi 3 katına çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Uydu desteği öne çıkıyor

Ukrayna direnişinin ana sütunlarından birini, ABD tarafından elde ettiği uydu ve istihbarat desteği oluşturuyor. ABD’li iş adamı Elon Musk, şirketi SpaceX’in projesi olan Starlink uyduları ile Ukrayna’ya internet ve istihbarat desteği sundu. Öte yandan bu hizmeti ücretsiz gerçekleştiren SpaceX, geçtiğimiz günlerde söz konusu yardımın sürdürülebilir olmadığını açıklamış ve tepki toplamıştı. Musk, 7 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya sağladıkları Starlink hizmetinin kendilerine 80 milyon dolara mâl olduğunu ve bu rakamın yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacağını belirtmişti.

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