Dünya SDG dağılıyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

SDG dağılıyor

PKK’nın ABD’yle ilişki geliştirmek için kurduğu tabela örgüt SDG, Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra dağılıyor. PKK’nın, harekat bölgesi içerisinde yer alan bazı bölgeleri Esed’e bırakmasına karşı çıkan Arap militanlar örgütten ayrılmaya başladı. Örgüt maaş ödemekte de zorlanıyor. Deyrizor, Münbiç ve Haseke’de iç infazlar olduğu belirtiliyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
ABD'li askerler ve tabela terör örgütü SDG
ABD'li askerler ve tabela terör örgütü SDG

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO)’nun Barış Pınarı Harekatı, PKK/PYD ile örgüte destek veren Arapları karşı karşıya getirdi. Barış Pınarı Harekatı’nın hedeflediği şehirlere Esed rejimine teslim eden PYD’nin yönettiği SDG ve sözde yerel askeri meclislerde yer alan Araplar terör örgütünü terk etmeye başladı.

ürkiye’nin terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK’nın Suriye’deki tabela örgütü SDG dağılma noktasına geldi.

DEYRİZOR KARARI TANIMADI

Harekatın başladığı günden itibaren örgütten büyük kopuşlar yaşandı. Deyrizor’da Askeri Meclis üyeleri PKK’nın şehri teslim etme kararını tanımadığını belirterek direniş kararı aldı. Askeri Meclis’in sözde komutanı Ebu Havle, “PKK/YPG ile Esed rejimi arasında kapsamlı bir anlaşma olduğunu düşünmüyoruz. Rejimin elimizdeki şehirlerin merkezlerine girmesine müsaade etmeyiz. Bu şehitlerimizin kanına ihanettir” dedi.

İRAN MİLİSLERİ GELMESİN

Deyrizor’un Şıheyl ve Şuaytat kasabaları ile Maeziliye ve Azbe köylerinde daha önce terör örgütüne destek veren aşiretlerin aralarında olduğu gruplar hem Esed rejimi ve İran destekli milisleri, hem de terör örgütü PKK/PYD’yi protesto etti. Önceki gün de gösteriler devam etti. Daha önce SDG’ye bağlı olan Arap grupları silahlı direniş kararı almıştı.

MÜNBİÇ’TE İSYAN DALGASI

PKK’ya isyanın dalga dalga büyüdüğü yerlerden biri de Münbiç oldu. YPG’ye bağlı Ceyşül Suvvar’ın rejim güçlerinin Münbiç’e girmesine karşı çıkarak Rakka’ya çekildiği iddia edildi. Münbiç Askeri Meclisi de PKK/PYD’ye bayrak açtı. “Gerekirse silahlı mücadele” kararı alan Arapların büyük bölümü terör örgütünden ayrıldı. Önde gelen Arap aşiretlerinin Fırat Kalkanı bölgesinde bir araya geldiği Türk yetkililerden destek istediği öne sürüldü. Büyük huzursuzlukların yaşandığı şehirde örgüt ve rejim karşıtı protestolar devam ediyor.

ÇÖKÜŞ HIZLANDI

SMO Komutanı Şahin Veys

SMO’ya bağlı Fatihin Aslanları grubunun Komutanı Şahin Veys terör örgütünden büyük kopuşlar olduğunu doğruladı. Veys, “Özellikle SDG ve PKK/YPG saflarında yer alan çok sayıda Arap örgütten ayrıldı. Bunun temelinde ise örgütün gelir kaybetmesi ve Arap aşiretlerin örgüt içerisinde yer alan Araplara yaptığı baskıdır” dedi.

  • Maaş yok iç infaz var!
  • Haseke’de de örgüt kan kaybediyor. Onlarca Arap’ın örgütten ayrılması üzerine iç infazlar başladı. Yağrubiye’de örgütten ayrılmak isteyen 5 kişi infaz edildi. Kamışlı'da da hala terör örgütü SDG çatışı altında bulunan ve ön cephelere sürülen Arapların örgütten kopma aşamasında olduğu belirtiliyor. Terör örgütünün ikinci çıkmazı ise para. Operasyonla önemli ekonomik kaynaklarını kaybeden PKK/PYD örgüt üyelerine maaş veremez oldu. Maaş aldığı için SDG çatıyı altında bulunan örgüt üyelerinin de örgütten ayrılmaya başladığı belirtiliyor.
  • Halk rejimi istemiyor
  • Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Esed Rejimi’ne bırakılan bölgelerde yaşayan halkın yüzde 60’ının Araplar’dan oluştuğunu belirten Fatih’in Aslanları grubunun Komutanı Şahin Veys, “Bölge halkı kesinlikle Esed Rejimi’ni yaşadığı topraklarda istemiyor. Esed Rejimi’nin kontrolüne bırakılmak istenen noktalarda oluşan otorite boşluğundan dolayı yeni yapılanmalar ortaya çıkabilir” dedi.

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