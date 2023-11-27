Serbest bırakılan esirden Kassam Tugaylarına teşekkür mektubu: Kızım kendini kraliçe olarak görüyordu

Filistin ile İsrail arasında devam eden çatışmalara verilen insani ara kapsamında gerçekleştirilen esir takaslarında Hamas, 43 İsrailliyi serbest bıraktı. Kassam Tugaylarının esirlere yönelik olan insani tavrı dünya genelinde gündem olurken, kızıyla beraber serbest bırakılan İsrailli kadın, Kassam Tugaylarına nezaketleri ve hem kızına hem de kendisine karşı gösterdikleri insani tavırdan dolayı teşekkürlerini ilettiği bir mektup kaleme aldı.





Kızım kendini kraliçe olarak görüyordu

İsrailli kadın, yazdığı mektupta Kassam Tugaylarının liderlerinin bile kendilerine karşı son derece nazik ve kibar olduğunu belirtirken, Gazze'deki yokluğa rağmen kızına tatlılar ve meyveler verdikleri için Kassam Tugaylarına teşekkürlerini sundu. Kızının Gazze'de psikolojik travma yaşamadığını belirten kadın, ''Çocuklar esaret altında olmamalı ama sizin ve yolda karşılaştığımız diğer iyi insanların sayesinde Kızım Gazze'de kendini kraliçe olarak görüyordu'' ifadelerini kullandı.





Mektubun tamamı şu şekilde:

''Son haftalarımda bana eşlik eden Kassam askerlerine,

Yarın yollarımız ayrılacak ama kızım Emilia’ya gösterdiğiniz sıcak tavrınız nedeniyle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Onun anne babası gibiydiniz, her fırsatta onun arkadaşı oldunuz. Kızım, sizleri arkadaştan da öte hissettiğini dile getiriyor.

Size tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum, ona evdeki bir bakıcı gibi davrandınız. Yaramazlıklarına karşı sabrettiniz, ona tatlılar ve meyveler ikram ettiniz. Yokluğa rağmen elinizde ne varsa ona verdiniz. Çocuklar elbette ki esaret altında olmamalı ancak siz ve yolda karşılaştığımız diğer arkadaşlarınız sayesinde kızım kendini Gazze’nin kraliçesi olarak hissetti.

Karşılaştığımız herkes ona nezaket, şefkat ve sevgi ile muamele etti. Sonsuza kadar size minnettar olacağım çünkü çocuğum burada asla psikolojik bir travmaya maruz kalmadı. Altında bulunduğunuz zor şartlara ve ağır kayıplarınıza rağmen burada bize karşı gösterdiğiniz nazik tavrınızı herkese anlatacağım.

Keşke farklı şartlar altında iyi birer arkadaş olabilseydik. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Aileniz ile sağlıklı ve mutlu birer hayat sürebilmeniz temennisi ile… Teşekkür ederim.

Daniel ve Emilia''



