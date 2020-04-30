Şoförün yükten haberi yoktu: PKK'nın Afrin'de düzenlediği hain saldırının detayları ortaya çıktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye el yapımı patlayıcılı saldırıda kullanılan akaryakıt, araca sürücüsünden habersiz şekilde Afrin ilçe merkezi yakınlarında yüklendi. Kamyon buradan Raco beldesine yol aldı. EYP ve akaryakıt yüklü araç, Raco’da sivillerin yoğun olduğu caddeden geçişi sırasında hareket halindeyken patlatıldı. Patlamada aracı kullanan şoför de can verdi.

El bombası yüklü kamyonun kamera görüntüsü

Daha önce muhalif gruplar bünyesinde asker olan ve el-Bab’da ikamet eden sürücünün yakınları, saldırının ardından sorguya alındı. Güvenlik birimlerinin bir süre önce saldırı istihbaratı aldığı ancak tüm çabalara rağmen terör eyleminde kullanılacak aracı tespit edemediği öğrenildi. Terör örgütünün canice saldırısında bilanço da ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibariyle 7’si çocuk, 25’i kadın olmak üzere 52’ye yükseldi. Yaralı sayısı ise en az 70. Patlamada can verenlerden 35’nin cesedinin tanınamaz halde olduğu belirtiliyor. Bu arada terör saldırısında kullanılan bomba yüklü tankerin fotoğrafı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde tankerin dorsesinde patlayıcıların kırmızı renkteki varillerin içerisine yerleştirildiği görülüyor.