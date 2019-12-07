Suikast girişimi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları ile temizlenen bölgeleri istikrarsızlaştırmak için bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenleyen terör örgütü önceki gün de Suriye muhalefetinin üst düzey isimlerini hedef aldı. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ve SMO Genelkurmay Başkanı Selim İdris’in de aralarında olduğu isimlerin toplantı yaptığı binanın 200 metre uzağında bombalı araç patlatıldı. Rasulayn’da yerel bir yönetim oluşturulması için yapılan toplantıyı hedef alan teröristler, bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Bomba yüklü araçla askeri meclise girmeyi hedefleyen PKK/YPG, yoğun güvenlik önlemlerini fark edince bombayı askeri meclise 200 metre uzaklıktaki bir noktada patlattı. Alçak saldırı hedefine ulaşamazken, saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, bir SMO (ÖSO) askeri de yaralandı.

Abdurrahman Mustafa

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Selim İdris

AŞİRETLER DE VARDI

Saldırının ardından kritik toplantı başka bir yerde yapıldı. Toplantıya Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selim İdris, İçişleri Bakanı Muhyiddin Harmuş ile Resulayn’daki aşiret liderleri de katıldı. Toplantıda Rasulayn halkının bütünlüğü, aşiretlerin teröre karşı birlik olacakları, yerel güvenlik birimi olan polis teşkilatının kurulması, her aşiretten bir temsilcinin yerel meclise girmesi gibi kritik başlıkların konuşulduğu öğrenildi. Toplantıda ayrıca, PKK/YPG saflarında bulunan Arapların SMO’ya davet edilmesinin de üzerinde durulduğu ve sürecin nasıl işleyeceğinin konuşulduğu belirtildi. Öte yandan güvenlik güçlerinin bölgede patlayıcı temizliği sürüyor. Tel Abyad-Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik hattı 30-35 kilometre derinlikte temizlemeye uğraş veren özel eğitimli komandolar, PKK’lıların tuzakladığı mayın ve EYP’leri tek tek bulup imha ediyor. Milli Savunma Bakanlığı şimdiye dek 1381 el yapımı patlayıcı ile 752 mayının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Barış Pınarı devam eder

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ve Rusya ile Suriye konusunda yapılan mutabakatları hatırlatarak, “ABD ile 15 Ekim’de ve Rusya ile 22 Ekim’de vardığımız mutabakatlar, harekâtımızı meşruiyetini bu ülkelerin de kabul ettiklerinin açık bir göstergesidir. Bize verilen taahhütler yerine getirilmediği taktirde Barış Pınarı Harekâtı’nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye’den çıkmayacağız” dedi. Son harekâtla birlikte 4 bin 300 kilometrekarelik alanın terörden temizlendiğini ifade eden Aksoy, “Söylenenlerin aksine Suriye’nin toprak bütünlüğünü katkı sağladık” diye konuştu.

Temr’den kışkırtıyorlar

Temr

Barış Pınarı Harekâtı ile büyük darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Hristiyanlar için önemli olan Tel Temr kasabasından Mehmetçiğe ve Suriye Milli Ordusu’na taciz ateşi açıyor. Mehmetçiğin misliyle mukabelesini ve bunun sonucunda kasabada Hristiyan sivillerin ölümünü hedefleyen örgüt, Türk ordusunun sağduyusu sayesinde bu amacına ulaşamadı. Güvenlik kaynakları, terör örgütünün ‘Türkiye ve sahadaki ortaklarının Hristiyanları hedef aldığı’ algısını oluşturma çabasında olduğunu belirtiyor. Rasulayn güneydoğusundaki Tel Temr, Rus birliklerinin yanında Esed ve PKK’lıların yoğun olarak bulunduğu bir kasaba. Soçi mutabakatı gereği Rusların, buradan Mehmetçik ve SMO’ya yönelen saldırıları durdurması bekleniyor.

ARAMİ KATLİAMI

Dünya Aramiler Konseyi yetkilileri de bölgenin Hristiyanlar için önemine dikkat çekti. Turabdin bölgesinin merkezi konumundaki Midyat gibi Tel Temr’deki ‘Khabur’ mahallesinin Hristiyan toplulukları için aynı konumda olduğunu ifade eden yetkililer, bunun yanında kasabadaki Hristiyanların büyük bölümünün önce DEAŞ, daha sonra ise terör örgütü PKK/YPG baskısı nedeniyle kaçtığını belirtiyor. Öte yandan Dünya Aramiler Konseyi’nin 23 Ağustos 2019’daki bildirisinde PKK’lı teröristlerin Aramileri işkenceyle öldürdüğü belirtilmiş, Ortodoks ve Katolik Hristiyan piskoposların evlerinde tehdit ve sindirme amacıyla silahla uyarı atışlarının yapıldığı aktarılmıştı.