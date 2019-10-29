Dünya Süre bugün doluyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Süre bugün doluyor

Tel Abyad-Resulayn hattı dışında kalan Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak için Rusya ile varılan 150 saatlik anlaşma süresi bugün 18.00’de doluyor. PKK/PYD, bu saate kadar sınırdan 30 kilometre geriye çekilmezse, Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı için yeniden düğmeye basabilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim’de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘Suriye’nin kuzeyinin güvenli bölge için teröristlerden arındırılması’ yönündeki mutabakatın sahada uygulanması için süre bugün doluyor. Türkiye’nin 911 kilometrelik sınır hattını PKK/PYD-YPG’den arındırmak için varılan mutabakata göre 150 saatlik süre içerisinde terör örgütünün Türkiye sınırından 30 kilometre derine çekilmesi gerekiyor.

DEVRİYE BAŞLAYACAK

Terör örgütünün çekilmesinin ardından Barış Pınarı Haraket alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç Türk-Rus ortak devriyesi başlatılacak. Devriyenin şartları, miktarı ve zamanı ise her iki ülke tarafından netliğe kavuşturulacak. Ardından bölgede her iki ülkenin oluşturacağı gözlem ve kontrol kulelerinin detayları da Türk ve Rus askeri yetkililer tarafından belirlenecek.

ÇEKİLMEZLERSE YOK OLACAKLAR

Her iki ülke terörist unsurlarının sızlamalarını önlemek için de gerekli tedbirleri alacak. Terör örgütü çekilmezse Türkiye, Barış Pınarı Harekatı için yeniden düğmeye basacak. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat gereği Suriye’nin kuzeyinde Rus askeri polisinin yeni güzergahlarda devriye gezdiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığının Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Rus askeri polisi, Acemi-Karakoza-Kobani-Koran, Kamışlı-Fakira, Kamışlı-Simalka güzergahlarında devriye faaliyetinde bulundu” denildi.

SMO’da 118 şehit

  • Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO), bölgenin güvenliğini sağlamak için yapılan arama tarama çalışmalarına devam ediyor. YPG/PKK ise cephe hatlarına sık sık saldırı ve tacizlerde bulunurken yerleşim yerlerinde bomba yüklü araçlar patlatıyor. Sahadaki SMO komutanlarından alınan bilgilere göre, 9 Ekim'den bu yana SMO 118 şehit verdi, 417 asker de yaralandı.

Kara harekatından ilk görüntüler
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Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


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