Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim’de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘Suriye’nin kuzeyinin güvenli bölge için teröristlerden arındırılması’ yönündeki mutabakatın sahada uygulanması için süre bugün doluyor. Türkiye’nin 911 kilometrelik sınır hattını PKK/PYD-YPG’den arındırmak için varılan mutabakata göre 150 saatlik süre içerisinde terör örgütünün Türkiye sınırından 30 kilometre derine çekilmesi gerekiyor.

DEVRİYE BAŞLAYACAK

Terör örgütünün çekilmesinin ardından Barış Pınarı Haraket alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç Türk-Rus ortak devriyesi başlatılacak. Devriyenin şartları, miktarı ve zamanı ise her iki ülke tarafından netliğe kavuşturulacak. Ardından bölgede her iki ülkenin oluşturacağı gözlem ve kontrol kulelerinin detayları da Türk ve Rus askeri yetkililer tarafından belirlenecek.

ÇEKİLMEZLERSE YOK OLACAKLAR

Her iki ülke terörist unsurlarının sızlamalarını önlemek için de gerekli tedbirleri alacak. Terör örgütü çekilmezse Türkiye, Barış Pınarı Harekatı için yeniden düğmeye basacak. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat gereği Suriye’nin kuzeyinde Rus askeri polisinin yeni güzergahlarda devriye gezdiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığının Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Rus askeri polisi, Acemi-Karakoza-Kobani-Koran, Kamışlı-Fakira, Kamışlı-Simalka güzergahlarında devriye faaliyetinde bulundu” denildi.

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