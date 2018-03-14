Suriye iç savaşının 7 yılı

Doğu Gutalı adamın haykırışı: Bu mu medeniyet!

Suriye'nin Doğu Guta bölgesine Esed rejimi tarafından 260'dan fazla saldırı düzenlendi. Varil bombaları başta olmak üzere her türlü silah kullanılan hava ve kara saldırılarında 250'den fazla sivil hayatını kaybetti.