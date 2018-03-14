DünyaSuriye iç savaşının 7 yılı
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Suriye iç savaşının 7 yılı

Suriye iç savaşının 7 yılı

Suriye'de halk ayaklanmaları, 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına rejim karşıtı slogan yazmasıyla başladı, Esed rejiminin şiddetle bastırmaya çalışmasıyla iç savaşa dönüştü. Kanlı savaş 7 yıldır devam ediyor.

Haber MerkeziAA
Suriye'deki kanlı savaş, 7 yıldır devam ediyor.
Suriye'deki kanlı savaş, 7 yıldır devam ediyor.

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaş 7. yılını doldurdu. Terör örgütü DEAŞ'ın doğuşu, ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle destek verdiği YPG/PKK'nın ülkenin dörtte birini işgal etmesi, Rusya'nın savaşa dahil olarak ibreyi muhaliflerden rejimin lehine çevirmesi, Esed rejiminin Rusya desteğiyle bekasını garantilemesi, binleri öldürdüğü kimyasal silah katliamlarından sorumlu tutulmaması ve Türkiye'nin YPG/PKK-DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenlemesi, iç savaşın dönüm noktaları arasında yer alıyor.

Halk ayaklanmalarının fitili, 15 Mart 2011'de Dera ilinde bir grup öğrencinin okul duvarına "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla ateşlendi.

Beşşar Esed rejiminin ülke geneline yayılan protestoları şiddetle bastırması, olayları iç savaşa çevirdi.

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Birleşmiş Milletler yetkililerinin, kimyasal silah kullanma, halkı açlığa sürükleme, tehcir etme, ablukaya alma, keyfi tutuklama, işkence etme gibi savaş suçlarının işlendiğine dikkati çektiği iç savaş, 7. yılını doldurdu.

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