Suriye’de Ulusal Güvenlik Konseyi resmen kuruldu

Ülkedeki son çatışmaların ardından güvenliği artırmak için önemli bir adım atıldı. Şam yönetimi, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu.
Suriye'deki yeni yönetim, ülke yapısını yeniden oluşturmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığından alınan bilgilere göre, güvenliği güçlendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde ve güvenlik ile siyasal politikaların uyumunu sağlamakla görevli Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu.
Kimlerin atanacağı belli oldu
Konsey, Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanları, Genel İstihbarat Müdürü'nün yanı sıra Cumhurbaşkanı tarafından atanacak 2 danışman ve 1 teknik uzmandan oluşacak.
Düzenli toplantılar yapılacak
Toplantılar, Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine düzenli ve gerekli görüldüğünde yapılacak.