Suriye’de Ulusal Güvenlik Konseyi resmen kuruldu

Suriye'deki yeni yönetim, ülke yapısını yeniden oluşturmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığından alınan bilgilere göre, güvenliği güçlendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde ve güvenlik ile siyasal politikaların uyumunu sağlamakla görevli Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu.