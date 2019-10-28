Dünya Tel Abyad sil baştan
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad sil baştan

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Tel Abyad’ı örnek ve pilot şehir haline getireceğiz. Kentin inşasını demokratik şekilde sağlayacağız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tel Abyad'da hayat normale dönüyor.
Tel Abyad'da hayat normale dönüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad’da yaşam normale dönüyor. Bu kapsamda ilçede kurulan yerel meclisin üyeleri de seçildi. Seçimlerin ardından düzenlenen törende konuşan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, “süper güç” diye nitelendirilen bazı devletlerin desteğini alan terör örgütlerinin Tel Abyad’da hakimiyet kurmaya çalıştığını ancak TSK ve Türk hükümetinin fedakarlıklarıyla teröristlerin planlarının tarihin çöplüğüne gönderildiğini söyledi. Tel Abyad gibi Suriye’nin tüm topraklarında halkın kendi yönetimini demokratik şekilde belirlemesini arzuladıklarını ifade eden Mustafa, kent halkı içerisinden 23 üyeli Tel Abyad meclisinin seçildiğini vurguladı.

ÖRNEK ŞEHİR OLACAK

Tüm etnik din gruplarının gözetilerek temsiliyetin oluşturulduğunu anlatan Mustafa, “İnşallah bundan sonra Tel Abyad’ı örnek ve pilot şehir haline getireceğiz. Kentin inşasını demokratik şekilde sağlayacağız. Bunu hem rejime, hem de tüm dünyaya göstereceğiz” diye konuştu. Mustafa, Suriye Milli Ordusu’nun gelinen süreçte çok ciddi çabasının olduğuna da işaret ederek, son teröristi temizleyene kadar çalışıp şehitlerin kanını yerde bırakmayacaklarını kaydetti. Tel Abyad ve tüm Suriye için önemli bir günün yaşandığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de imar ve mahalli hizmetlerin yerine getirilmesi için çalışmaların hızla sürdürüleceğini anlattı. Erin, Tel Abyad’ın daha yaşanabilir hale gelmesi için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını vurguladı.

  • Çarşı-pazar hareketlendi
  • Abdullah Erin ve Abdurrahman Mustafa
  • Terör örgütünün temizlenmesiyle beraber her geçen gün hayatın normale döndüğü Tel Abyad’daki çarşı pazardaki yoğunluğun da her geçen gün arttığı gözleniyor. İnsan yoğunluğunun arttığı Tel Abyad merkezinde kasaptan manava, terziden berbere kadar birçok esnaf da kapılarını açtı. Önümüzdeki süreçte bölgedeki nüfusun artması bekleniyor.
  • Türkiye’ye teşekkür
  • Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı
  • Terörden arındırılan Tel Abyad’da bölge halkına yönelik yardımlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleşen yardımların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Görüntülerde, Suriyeli bir kadın ile 2 gencin, Türkiye’ye teşekkür ettiği görüldü. Bakanlık görüntüyü, “Tel Abyadlı kardeşlerimizden Türk halkına: Bizi PKK’lı teröristlerden kurtardıkları için Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk askerine çok teşekkür ederiz” notu ile paylaştı.

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