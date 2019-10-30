Teröristler yakmıştı

Acil servis, kadın doğum, dahiliye, çocuk hastalıkları, aile hekimi ve genel cerrahi bölümlerinin hizmete başladığı Tel Abyad Hastanesinde tercüman ve Suriyeli personelle birlikte 46 sağlık çalışanı görev yapıyor. Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş, teröristlerin bölgeden ayrılırken hastanenin bir kısmını yaktığını, hastane içerisindeki bazı malzemeleri de beraberinde götürdüğünü hatırlatarak, tesisteki eksikliklerin kısa sürede giderileceğini söyledi.

Hastanede muayene olan Suriyeli Muhammet el-İsa, Türkiye'ye minnetarlığını ifade ederken, Muhammet Casim ise "Türkiye buranın onarımını yaptı, doktor ve cihazlar getirdiler. Hasta olan çocuklarımızı getirdik, şu anda çocuklarımızın tedavisini yaptıracağız. Artık bundan sonra burayı emniyetli bölge olarak biliyoruz" şeklinde konuştu.