Trump: Biden'ın 'otomatik imza' kullanıp kullanmadığını inceleyeceğiz

Trump, ABD’de enflasyonun kontrol altına alındığını ve gerçekten yükselen şeyin ‘borsa’ olduğunu aktardı. Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de yineleyen Trump, “Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız” dedi.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından imzalanan dört üyenin atamasının ‘otomatik imza’ ile imzalanmış olabileceğini duyduğunu söyleyerek, bunu inceleyeceklerini dile getirdi.