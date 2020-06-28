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Dünya Trumpın muhabirlere sorduğu soru gerçek oldu ABDde el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi ise kör oldu
AMERİKA

Trump'ın muhabirlere sorduğu soru gerçek oldu: ABD’de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi ise kör oldu

ABD’nin New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen 3 kişinin metanol zehirlenmesi sonucu öldüğü, 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Eyaletin sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dezenfektan içen bir kişinin ise kalıcı olarak kör olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD’de el dezenfektanı içen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kalıcı olarak kör olduğu ve 3 kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi.

  • New Mexico eyaleti Sağlık Bakanı Kathy Kunkel yaptığı açıklamada, "Metanol içeren bir el dezenfektanı içtiyseniz, lütfen tıbbi yardım alın. Metanol zehirlenmesi için bir panzehir kullanılabilir. Ancak bir kişiye ne kadar erken müdahale edilirse, iyileşme ihtimali o kadar artar” dedi.

Yüksek miktarda metanol alınması, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bulanık görme, kalıcı körlük, sinir sisteminde kalıcı hasara ya da ölüme neden olabiliyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Nisan ayında Beyaz Saray’da düzenlenen korona virüs bilgilendirme toplantısında, “Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" açıklamasını yapmıştı. Trump, açıklaması nedeniyle gelen tepkiler sonrası bunun muhabirlere yönelik kinayeli bir soru olduğunu söylemişti.

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