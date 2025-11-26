Trump’tan Maduro açıklaması: Zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa sorun değil

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü tatilini geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Maduro ile görüşmeye açık olduğunu belirten Trump, ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğe ilişkin bir kez daha Maduro yönetimini suçladı.





Bir gazeteci, Trump’a, ABD'nin Venezuela'daki bir örgütü ‘yabancı terör örgütleri’ listesine eklediğini ve bu örgütün başında da Maduro'nun olduğunu ileri sürdüğünü hatırlatarak, “Neden hala onunla görüşmek istiyorsunuz?” diye sordu. Trump, bu soruya, “Eğer bazı hayatları kurtarabilirsek; işleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa o da sorun değil” yanıtını verdi.

Trump: Rusya-Ukrayna barış sürecinde ilerleme kaydettik

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin de açıklamada bulundu. Rusya-Ukrayna barış sürecinde ilerleme kaydettiklerini, ancak sonucu görmek için erken olduğunu söyleyen Trump, “Bu karmaşık bir süreç, o kadar da hızlı ilerlemiyor” ifadelerini kullandı.





Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Trump, Cenevre'de Ukraynalılarla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini fakat anlaşmaya varılması konusunda ise zamana ihtiyaç olduğunu bildirdi.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'ye yapması beklenen ziyareti ile ilgili konuşan Trump, “Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum, ama önce bir anlaşma yapmalıyız, diye düşünüyorum. Rusya ile iyi görüşmeler yapmaya başladık. Ukrayna iyi gidiyor. Bence onlar bu durumdan oldukça memnunlar” değerlendirmesinde bulundu.





Trump, 28 maddelik barış planının daha ziyade Ruslara yaradığı yönündeki bazı eleştirilere de yanıt verdi. Trump, “O sadece bir haritaydı, bir plan değildi. Bir konseptti. Oradan 28 maddenin her birini aldılar ve sonra 22 maddeye indiler. Bunların birçoğu aslında çok olumlu bir şekilde çözüldü. Neler olacağını göreceğiz” dedi.





Trump açıklamadında, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in haftaya Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini de belirtti.



