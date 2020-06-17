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Dünya Türk kargo gemisine operasyon çeken Fransızlar Türk donanması tarafından püskürtüldü
AVRUPA

Türk kargo gemisine operasyon çeken Fransızlar Türk donanması tarafından püskürtüldü

Türk kargo gemisine operasyon çeken Fransızlar Türk donanması tarafından püskürtüldü

Kuzey Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle bilinen Fransa'nın Libya'daki planlarını bozan Türkiye'ye operasyon yaptığı ortaya çıktı. Fransa'da yayınlanan 'Valeurs Actuelles' adlı basın kuruluşunun iddiasına göre Libya'ya giden Çirkin adlı kargo gemisine müdahale etmeye çalışan Fransız donanması Türk donanmasının müdahalesi sonrasında çekilmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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  • Libya'da Hafter'e verdiği destek ile bilinen Macron ateşle oynuyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin NATO'daki konumunu sorgulayıp ittifakı Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan Fransa'nın geçtiğimiz günlerde Türkiye'den Libya'ya giden 'Çirkin' adlı kargo gemisine donanması ile müdahale etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Fransa'da yayınlanan 'Valeurs Actuelles' adlı basın kuruluşunun iddiasına göre Libya'ya giden Çirkin adlı Türk kargo gemisine müdahale etmeye çalışan Fransız donanması Türk donanmasının müdahalesi sonrasında çekilmek zorunda kaldı.

Bu müdahaleye karşı Türk fırkateynlerinin radar aydınlatması uygulaması ile uyardığı Fransız donanması amacına ulaşamadan geri döndü.

Fransız kaynaklara göre bu radar aydınlatma uygulaması bir gemiye ateş açmadan önce uygulanan son ihtar anlamına geliyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Fransızlarla aynı fikirde değil.

NATO, Rusya'nın Libya'daki varlığından endişeli

Reuters'in haberine göre Fransız savunma yetkilileri Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmeye planlıyor. Fransa Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili:

''İttifaktaki durumu biliyoruz, ancak bir devekuşu gibi davranamayız. Türkiye, NATO için bir sorun. Bunu görmek, söylemek ve idare etmek zorundayız, ”dedi.

Fransızlar kendi yazıyor kendi oynuyor

Fransa'nın bu tavrının ise NATO'da pek bir karşılığı yok. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'da artan faaliyetlerini işaret ederek:

  • "Libya'daki durum çok tehlikeli olmaya devam ediyor. Toplu mezarlar hakkında çıkan raporlardan derin endişe duyuyor ve BM'nin bunların soruşturulması çağrısını destekliyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın kol kanat gerdiği Hafter güçlerinin Tarhuna'da yaptığı sivil katliamlar ortaya çıkarılmıştı.

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Genel sekreter daha önce de Türkiye'nin Libya politikasını destekleyip:

  • “Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter tarafından idare edilen güçler aynı kefeye konamaz. Bu nedenle NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır” açıklamasında bulunmuştu.

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Fransızlar aradığı desteği bulamadı

NATO'nun Türkiye'yi haklı bulan açıklamaları Fransızlar da büyük hayal kırıklığı yaratırken gerilimi sürekli tırmandıran Macron'un sömürgeci planlarına engel olan Türkiye'ye kızgın olduğu gözlemlendi. Akdeniz'de provokasyonlarına devam eden Fransa'ya karşı Türkiye'nin de NATO nezdinde meşru girişimlerine devam edeceği belirtildi.

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