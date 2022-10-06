Dünya Türkiye ile imzalar atılmıştı Libya Avrupaya resti çekti
AFRİKA

Türkiye ile imzalar atılmıştı: Libya Avrupa'ya resti çekti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Türkiye ile imzalar atılmıştı: Libya Avrupaya resti çekti
Abdulhamid Dibeybe

Trablus merkezli "February" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Dibeybe, "Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor." dedi.

Türkiye ile imzalanan anlaşmalarda yanlış olmaması için bir yıl boyunca tartışıldıktan sonra imza attıklarını dile getiren Dibeybe, Türkiye ile yapılan anlaşma doğrultusunda Libya karasularında petrol arama çalışmalarını başlatmaktan geri adım atmayacaklarını söyledi.

"Kesinlikle taviz vermeyeceğiz"

Dibeybe, "Türkiye ile imzalanan deniz anlaşmasına göre, petrol arama çalışmaları yapılacak, haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

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