Dünya Twitterın karanlık ifşaatları Trumpı seçim öncesi kara listeye almışlar
AMERİKA

Twitter’ın karanlık ifşaatları: Trump’ı seçim öncesi kara listeye almışlar

Elon Musk, Twitter’ı kendisinden önce yöneten ekibin kirli sırlarını ifşa etmeye devam ediyor. Son paylaşılan bilgiler, Twitter’daki yapının kapalı kapılar arkasında dönemin Başkanı Trump'ı aylar öncesinden hedefe koyduğunu ortaya koydu. Sosyal medya platformunun belirli bir siyasi ajandayla ve ABD devlet kurumlarıyla birlikte hareket ettiğine yönelik iddialar güçlü bir şekilde doğrulandı.

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Twitter’ın karanlık ifşaatları: Trump’ı seçim öncesi kara listeye almışlar
Eski ABD Başkanı Donald Trump

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunu, kendisinden önce yöneten ekibin kirli sırlarını bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Musk’ın engelleme girişimlerine karşın bağımsız gazeteciler aracılığıyla paylaştığı bilgiler, eski Twitter yönetiminin Amerikan iç siyasetindeki dengelere 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimi öncesi ve sonrasında nasıl müdahil olduğunu ortaya koydu. Üçüncü ifşaatta, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının askıya alınma sürecinin aylar öncesinde kapalı kapılar ardından konuşulmaya başlandığını ortaya çıkardı. Musk, bağımsız gazeteci Mark Taibbi üzerinden Trump’ın Twitter hesabının askıya alınma sürecinde şirket yönetiminin tutumunu ifşa etti. İfşaatlar, Musk önce Twitter’ın belirli bir siyasi ajandayla ve ABD devlet kurumlarıyla birlikte hareket ettiğine yönelik iddialara güç kazandırdı.

BAŞKANI YASAKLAYALIM

Taibbi, Twitter’dan, üst düzey yönetimin, 6 Ocak olayları öncesinden başlamak üzere şirketin politika ve kurallarını nasıl ihlal ettiğine ilişkin yazışmaları paylaştı. 6-8 Ocak 2021 tarihlerindeki iç yazışmalarda, Twitter çalışanlarından biri, “Bu ilk kez görevdeki bir devlet başkanını yasaklamak mı oluyor?” yorumunu yaptığını aktaran Taibbi, söz konusu yazışmalarda Trump’ın şahsi hesabının ardından Beyaz Saray ve Başkanlık Twitter hesabının da askıya alınmasının konuşulduğunu, bunun yerine kullanımının kısıtlanabileceğinin ifade edildiğini ortaya çıkardı.

Elon Musk
Elon Musk

YARGISIZ İNFAZ YAPTILAR

Taibbi, Trump’ın hesabının askıya alınmasının 6-8 Ocak’taki tartışmalarda yer aldığını belirterek, üst düzey bir yöneticinin, “Trump’ın eylemlerinin bağlamı” ve “ABD liderinin 4 yıllık başkanlığında yaptıklarının daha büyük resimde bu adımı gerekli kıldığını” yazdığını ve Trump’ı Twitter’dan çıkarma planının zemininin aslında birkaç ay önceki yazışmalarda tartışıldığını bildirdi.

HESAP KAPATMAYA GİDEN SANSÜR

  • Twitter seçimlerden aylarca önce dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetlerini engellemeye başlamıştı. Mayıs 2020’de fiilen uygulanmaya başlayan sansür süreci, seçimlere haftalar kala sıklaşmış ve nihayetinde 9 Ocak 2021 tarihinde Trump’ın twitter hesabının süresiz askıya alınmasıyla son bulmuştu. Trump’ın hesabının askıya alınmasıyla birlikte birçok muhafazakar ve Cumhuriyetçi hesaba yönelik de sansür devreye girmişti. Süreç sonunda Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social’ı hayata geçirmek zorunda kaldı.

FEDERAL KURUMLARDAN BASKI

Öncesinde Twitter’ın hesapları askıya alma sürecinin kurallara dayalı bir otomasyon ve bazı yöneticilerin şahsi tasarruflarına dayandığını aktaran Taibbi, 2020 başkanlık seçimleri yaklaştıkça şirketin, federal kurumlardan baskı almaya başladığını ifade etti. Taibbi, politikalarda gevşemeler yaparak üst düzey hesaplara müdahalenin konuşulmaya başlandığını ve 6 Ocak’tan sonra bunun için bir “Slack Grubu”nun kurulduğunu da ifşa etti. Gazeteci Taibbi, yöneticilerin, seçim sürecinde federal kurumlarla bağlantı içerisinde seçimle ilgili içeriklerin hangilerinin ihlal sayılabileceğini konuştuğuna ilişkin yazışmaları da paylaştı.

FBI SÜRECİN İÇİNDEYDİ

  • Twitter’ın ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın bilgisayarındaki bilgileri ifşa eden haberlere sansür uygulaması sırasında da şirketin yöneticilerinin, haftalık olarak FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile görüştüğünü, görüş aldığını anlatan Taibbi, yöneticilerin bu sansürü ilgili federal kurumlara rapor ettiğini ortaya koydu.

KARA LİSTELER VE SANSÜR

Elon Musk, ilk ifşaatında Twitter’ın Hunter Biden’ın bilgisayarından çıkan bilgilere yönelik içerik ve haberler dahil Biden’ın kampanya ekibinden gelen talepler doğrultusunda nasıl sansür uyguladığını ortaya çıkarmıştı. “Twitter Dosyaları, İkinci Kısım” başlığında, Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Söz konusu listelerle beğenilmeyen twitlerin trend olmasının engellendiği, listeye dahil tüm hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünün aktif olarak sınırlandığı ortaya konulmuştu.

Bot hesaplara büyük sürpriz

Twitter’da 1.5 milyar hesabın isim alanının boşaltılmaya başlanacağını duyuran Twitter CEO’su Elon Musk, bot hesaplara ilişkin dün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Büyük bir bot operasyonunun sinyalini veren Musk, paylaşımında, “Botları yarın bir sürpriz bekliyor” ifadelerini kullandı. Musk’ın daha önce yüzde 20 civarında olduğunu iddia ettiği, operasyon araçları bot hesaplara yönelik bir temizlik girişimi başlatacağı düşünülüyor.

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