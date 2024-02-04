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Dünya

Ukrayna Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesine saldırdı: 28 ölü

Ukrayna güçlerinin Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bir fırının bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişi hayatını kaybetti. Ukraynalı yetkililer saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

11:43 - 4/02/2024 Pazar
IHA
Luhansk bölgesine saldırı: 28 ölü
Luhansk bölgesine saldırı: 28 ölü

Ukrayna güçlerinin Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bir fırının bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişi hayatını kaybetti.


Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarına devam ediyor. Ukrayna güçleri, Moskova kontrolündeki Luhansk bölgesine dün saldırı düzenledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Lısıçansk kentinde bir fırının bulunduğu binaya düzenlenen saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Enkaz altından 10 kişinin kurtarıldığı duyurulurken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.


Rusya'nın kontrolündeki Luhansk Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği bildirildi.


Ukraynalı yetkililer saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.



#Rusya
#Ukrayna
#saldırı
#Luhansk
44 dakika önce
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