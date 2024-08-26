|
Dünya

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'dan İsrail'in 'su terörüne' ilişkin rapor: 31 senedir sağlık krizine yol açıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, terör devleti İsrail'in Gazze halkına karşı suyu 'savaş silahı' olarak kullanmasının sağlık krizine yol açtığını duyurdu. İsrail'in 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana uluslararası yasaları ihlal ettiğinin vurgulandığı raporda, bu durumun Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten itibaren 'acımasız bir şekilde zirveye ulaştığı' belirtildi. Gazze'deki su kaynaklarının yüzde 88'inin kullanılamaz halde olduğunu belirten Oxfam, ablukayı kaldırma çağrısında bulundu.

20:53 - 26/08/2024 Pazartesi
AA
İnsani krizin arttığı Gazze'de, su sıkıntısı uzun kuyruklara neden oluyor.
İnsani krizin arttığı Gazze'de, su sıkıntısı uzun kuyruklara neden oluyor.

İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de içme, yemek pişirme, yıkanma dahil tüm kullanımlar için kişi başına günlük yalnızca 4,74 litre su düştüğü belirtilen raporda, saldırılar öncesindeki verilerle kıyaslandığında bu miktarın yüzde 94'lük azalmaya tekabül ettiğinin altı çizildi.

İsrail suyu savaş silahı olarak kullanıyor

İsrail'in 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana uluslararası yasaları ihlal ederek Filistinlilere karşı suyu bir "savaş silahı" olarak kullandığı kaydedilen raporda, bu durumun Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten itibaren "acımasız bir şekilde zirveye ulaştığı" belirtildi.

Halk sağlığı üzerindeki etkisi felaket

Suyun, Gazzelilere karşı silah olarak kullanılmasının halk sağlığı üzerindeki etkisinin "felaket" olduğu nitelendirildiği raporda, sistematik tahribat dolayısıyla ortaya çıkan sağlık krizi nedeniyle su yoksunluğundan kaynaklanan hastalık vakalarının hızla arttığı aktarıldı.

Su kaynaklarının yüzde 88'i kullanılamaz halde

Su altyapısının tahrip edilmesi nedeniyle 26 Mayıs itibarıyla tüm Gazze Şeridi'ndeki kaynaklardan su üretiminin yüzde 84 azaldığına işaret edilen raporda, "3 Haziran itibarıyla Gazze şehri, su kuyularının yüzde 88'i ve tuzdan arındırma tesislerinin tamamının hasar görmesi veya tahrip olması nedeniyle neredeyse tüm su üretim kapasitesini kaybetti." ifadesine yer verildi.

"İsrail ablukayı kaldırmalı"

Oxfam'ın, İsrail ve Filistinli gruplar arasında acil ve kalıcı ateşkes, İsrail'e başta gıda, temiz su ve hijyen malzemelerine erişim için Gazze'ye uyguladığı kuşatmayı sona erdirmesi ve ablukayı kaldırması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaptığı tahliye tehditleri kapsamında Gazze'deki Filistinlileri sürekli bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyor.

BM verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi. İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda ilkel çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Gazze
#Temiz Su
#İsrail
#Oxfam
24 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEBBİS giriş ekranı: Yönetici ve öğretmen modülü işlemleri