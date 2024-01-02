Üniversite öğrencileri Gazze'ye destek verdi: Harvard rektörü 'antisemitizm' suçlamalarıyla istifaya zorlandı

The New York Times'ta yer alan habere göre; öğrencilerin Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı düzenlediği Filistinlilerle dayanışma gösterileri nedeniyle ABD'de antisemitizmle suçlanan ve ardından intihal yaptığı gerekçesiyle akademik çalışmaları incelenen Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, görevinden istifa etti.

En kısa görevde kalan başkan

1 Temmuz 2023'te göreve başlayan, üniversiteyi yöneten ilk siyahi ve ikinci kadın olan Gay, yaklaşık 400 yıllık Harvard tarihindeki en kısa görevde kalan başkan oldu.

Gay'i istifaya götüren Siyonist baskı

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair ifade vermeye çağrılmıştı.

Üç rektör, saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, antisemitizmle birlikte Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti.

Üç isim de İsrail'e tepki gösterilerini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi nedeniyle yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, baskıların ardından istifa etmişti.

Harvard Üniversitesi yönetimi ise Rektör Gay'in, ABD Kongresi'nde antisemitizmle ilgili oturumda yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere rağmen görevinde kalacağını duyurmuştu.

Üniversite yönetimi, bu kararıyla bağışçılarının ve bazı siyasetçilerin yoğun baskısına rağmen, suç unsuru teşkil etmeyen düşüncelerin özgürce tartışılmasından yana tavır almıştı.











