Venezuela'dan ABD'ye sert tepki: Kaybeden adayı devlet başkanı olarak tanıdı

"Artık alaycılığa geri dönemeyiz. Blinken, yeminli bir Venezuela düşmanıdır. ABD, tıpkı daha faşistler ve teröristler tarafından desteklenen (eski Venezuelalı muhalif lider) Juan Guaido'da yaptığı gibi aynı politikaları sürdürmekte ısrar ediyor."