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Yakınımıza bomba düştü

Yakınımıza bomba düştü

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Abdulsamet Şentürk
Abdulsamet Şentürk

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle İran’da mahsur kalan Türk turist grubu, Hakkari üzerinden ülkeye girmeyi başardı.

13 Haziran’da İsfahan’da bulunan grup, füzelerin yakınlarına düşmesi ve nükleer tesislerdeki sızıntı iddiaları nedeniyle büyük korku yaşadı. Grup üyelerinden Araştırmacı-Yazar Abdulsamet Şentürk, Yeni Şafak’a konuştu. Yaşadığı tedirginliği dile getiren Şentürk, “20 kilometre önümüze bomba düştü.150 kilometre nükleer tesis iki kere vuruldu. Savaş atmosferi vardı. Nükleer sızıntı olduğunu öğrendikten sonra İsfahan’ı terk etmenin yollarını aradık. Kendi imkanlarımızla Urmiye yolu üzerinden Hakkari’deki Esendere Sınır Kapısı’na geldik” ifadelerini kullandı. İran halkının kırsalda bulunan köylerine akın akın gittiğini ifade eden Şentürk, “Saldırıların olduğu ilk akşam herkes korku ve endişeyle geceyi uykusuz geçirdi. Biz de İranlılar ile birlikte gelişmeleri takip ettik. İranlılar korkmalarına rağmen hep bir ağızdan şarkılar söyleyip, şiirler okudu. Füzeleri böyle karşıladılar. Bu çok ilginçti” diye konuştu.



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