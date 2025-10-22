Yeni Şafak
Yemen'de Husilerin serbest bıraktığı 12 BM personeli ülkeden ayrıldı

18:5122/10/2025, الأربعاء
AA
Yemen'deki Ensarullah Hareketi
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğü, Yemen'de gözaltına alınan BM çalışanlarının Husiler tarafından serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Serbest bırakılan 12 BM personelinin BM İnsani Yardım Hava Servisi uçağıyla Sana'dan ayrıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husilerin (Ensarullah Hareketi) serbest bıraktığı 12 uluslararası BM personelinin ülkeden ayrıldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Yemen'de gözaltına alınan BM çalışanlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün erken saatlerde, daha önce Yemen'deki BM kompleksinde tutulan 12 uluslararası BM personelinin, BM İnsani Yardım Hava Servisi uçağıyla Sana'dan ayrıldığı kaydedildi.


Husilerin serbest bıraktığı diğer 3 personelin de komplekste serbestçe hareket edebildiği ve seyahat edebilecek durumda olduğu bildirildi.

Öte yandan açıklamada, halen 53 BM çalışanının Husiler tarafından
"keyfi olarak"
gözaltında tutulmaya devam ettiği belirtilerek, bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
Yemen'de Husiler, ocak ayından bu yana değişik zamanlarda, kontrolü altında tuttukları bölgelerde görev yapan BM yerel ve uluslararası çalışanları
"casusluk"
dahil değişik suçlamalarla gözaltına almıştı.

Husiler, kısa süre önce 15 BM çalışanını serbest bırakmıştı.




