Birleşmiş Milletler duyurdu: Husiler Yemen'de 20 BM personelini serbest bıraktı

19:4320/10/2025, Pazartesi
Yemen'de Husiler, ocak ayından bu yana değişik zamanlarda, kontrolü altında tuttukları bölgelerde görev yapan BM yerel ve uluslararası çalışanları "casusluk" dahil değişik suçlamalarla gözaltına almıştı.
Yemen'de Husiler, ocak ayından bu yana değişik zamanlarda, kontrolü altında tuttukları bölgelerde görev yapan BM yerel ve uluslararası çalışanları "casusluk" dahil değişik suçlamalarla gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler, Yemen'de Husiler tarafından gözaltına alınan 15 uluslararası personelin başkent Sana'daki BM yerleşkesinde serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, 5 Yemenli personelin de serbest kaldığı ve Husilere bağlı güvenlik güçlerinin yerleşkeyi boşalttığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husiler tarafından gözaltına alınan 15 uluslararası çalışanının BM yerleşkesinde kalmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından, Yemen'de gözaltına alınan BM çalışanlarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM'nin 15 uluslararası personeli artık Sana'daki BM yerleşkesinde serbestçe dolaşabiliyor ve ilgili BM kurumlarıyla ve aileleriyle iletişim halindeler." ifadeleri kullanıldı.

Aynı BM yerleşkesinden 18 Ekim'de gözaltına alınan 5 Yemenli personelin de serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, Husiler güvenlik personelinin, Sana'daki BM yerleşkesini boşalttığına işaret edildi.

Yemen'de Husiler, ocak ayından bu yana değişik zamanlarda, kontrolü altında tuttukları bölgelerde görev yapan BM yerel ve uluslararası çalışanları "casusluk" dahil değişik suçlamalarla gözaltına almıştı.


