Birleşmiş Milletler duyurdu: Husiler Yemen'de 20 BM personelini serbest bıraktı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husiler tarafından gözaltına alınan 15 uluslararası çalışanının BM yerleşkesinde kalmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından, Yemen'de gözaltına alınan BM çalışanlarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM'nin 15 uluslararası personeli artık Sana'daki BM yerleşkesinde serbestçe dolaşabiliyor ve ilgili BM kurumlarıyla ve aileleriyle iletişim halindeler." ifadeleri kullanıldı.