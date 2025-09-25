BM kürsüsünde Gazze isyanı: Birleşip Gazze'yi kurtaralım

BM 80. Genel Kurulu’nda söz alan liderler, İsrail’in Gazze’de işlediği suçları sert bir dille kınadı. Emmanuel Macron’dan Gustavo Petro’ya, Gabriel Boric’ten Kral Abdullah’a kadar farklı kıtalardan liderler, uluslararası toplumun soykırıma karşı artık harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Konuşmalarda, bağımsız Filistin devletinin kurulması “tarihi bir borç” olarak nitelendirildi.





Gustavo Petro

YA ÖZGÜRLÜK YA ÖLÜM

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, “Soykırımı durdurmak için ülkelerin ordularını birleştirmesi gerekir. Eğitimsiz Mavi Bereliler yerine, soykırımı kabul etmeyen ülkelerden oluşan güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Bugünün sloganı özgürlük ya da ölüm” dedi. Netanyahu ve diğer sorumluların Batı’da serbestçe dolaşmasına tepki gösteren Petro, Trump’ın Gazze’deki saldırılara göz yumarak soykırımın suç ortağı olduğunu söyledi.





Emmanuel Macron

İSRAİL GÜVENLİK İSTİYORSA SAVAŞI DURDURSUN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Cezasızlığa karşı harekete geçilmesi gerekir” diyerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’nın otoritesine destek verilmesi çağrısı yaptı. Macron, iki devletli çözümü korumak ve Gazze’de savaşı bitirmek için “güvenilir bir barış planı”na ihtiyaç olduğunu vurguladı. Macron, "İsrail komşularıyla sürekli bir savaş halinde olduğu sürece güvenlik ya da istikrar olmayacaktır" uyarısında bulundu.





Natasa Pirc Musar

BU SOYKIRIMI DURDURMAK BORCUMUZ

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar yaptığı konuşmada, “Artık hiçbir mazeretimiz kalmadı, Gazze’deki soykırımı durdurmalıyız” ifadelerini kullandı. Musar, "Biz, Holokost'u durdurmadık. Biz, Ruanda'daki soykırımı durdurmadık. Biz, Srebrenitsa'daki soykırımı durdurmadık. Artık hiçbir mazeretimiz kalmadı, Gazze'deki soykırımı durdurmalıyız" dedi.





ARTIK RAKAMLARDAN SÖZ EDİLEMEZ

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric konuşmasında, “Binlerce masum insan sadece Filistinli oldukları için öldürülüyor, tıpkı 80 yıl önce Yahudilerin yaşadığı gibi” ifadelerine yer verdi. Netanyahu’nun uluslararası bir mahkeme önünde yargılanması gerektiğini belirten Boric, “Artık ne rakamlardan ne de insanlıktan söz etmek istiyorum” sözlerini sarf etti.





FİLİSTİNLİLER DENEK DEĞİL

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Filistinliler sosyal deneylere tabi tutulacak insanlar değil” diyerek, iki yıldır süren saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin öldüğünü vurguladı. Nebenzya, Filistin’in tanınmasını “tarihi bir borç” olarak niteledi.





Şeyh Temim bin Hamad Al Thani

HAYDUT BİR DEVLET

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani, İsrail’in Doha’daki Hamas heyetine yönelik saldırısını “siyasi suikast” olarak değerlendirdi. İsrail’i “haydut devlet” olarak tanımlayan Al Thani, "Onlar, heyetlerle müzakere ediyor ve müzakere ekiplerinin üyelerine suikast planları yapıyor. En temel iş birliği standartlarına bile saygı göstermeyen böyle bir zihniyetle iş birliği yapmak zor. Amaçları Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek, kimsenin eğitim göremeyeceği ve tedavi olamayacağı bir yer haline getirmek" dedi.





KINAMAYLA NE KADAR YETİNECEĞİZ

Ürdün Kralı II. Abdullah, “Kınama üzerine kınama ile daha ne kadar yetineceğiz?” diyerek uluslararası topluma çağrı yaptı. “Güvenlik ancak Filistin ve İsrail yan yana yaşamaya başladığında sağlanabilir. Bu, uluslararası hukuk ve BM kararlarına uygun iki devletli çözümdür: Doğu Kudüs’ü başkenti olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti ile İsrail devleti” diyen Abdullah, soykırımın durdurulması uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.





FİLİSTİN’İ TANIYIN

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ise, henüz Filistin’i tanımayan ülkelere seslenerek bu kararı “ciddi şekilde değerlendirmeleri” çağrısında bulundu. Gazze’de 65 binden fazla insanın öldüğünü hatırlatan Martin, yaşananları “soykırım” olarak niteledi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, İsrail’in iki devletli çözümü engellemeyi sürdürmesi halinde Filistin’i tanıyabileceklerini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "kesinlikle kabul edilemez" olduğu ve derhal durdurulması gerektiğini belirten İşiba, "Bu saldırılar iki devletli çözümün temellerini tehdit ediyor ve derhal durdurulmalı" dedi.





SİYASİ MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLATILMALI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de “iki halk için iki devlet” ilkesini desteklediklerini ve Gazze’de askeri operasyonların derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Mirziyoyev, "Gazze Şeridi'ndeki hızla kötüleşen insani kriz göz ardı edilemez. Askeri harekatların durdurulması ve siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.





TÜM İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇ

Uruguay Devlet Başkanı Yamandú Orsi, Gazze’de yaşananların “tüm insanlığa karşı işlenen bir suç” olduğunu söyledi. Orsi, “Filistin halkının yaşadığı acılar görmezden gelinemez. Barış, iki devletli çözümden ve Filistin’in bağımsızlığının tanınmasından geçiyor” ifadelerini kullandı.





İNSANİ KRİZ KORKUNÇ BOYUTLARDA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Gazze’deki insani kriz göz ardı edilmeyecek kadar korkunç boyutlara ulaştı” diyerek uluslararası insancıl hukuka sıkı sıkıya bağlı kalınmasını ve tüm sivillerin korunmasını talep etti. Ayrıca, siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti ve BM kararları uyarınca “iki halk için iki devlet” ilkesinin uygulanmasına desteğini yeniledi.





SOYKIRIM İŞLENDİĞİNE DAİR KÜRESEL MUTABAKAT VAR

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair artan bir küresel mutabakat olduğunu belirtti. Ramaphosa, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısındaki artışın küresel çoğunluğun kararlılığını yansıttığını belirterek, "Filistinliler soykırım ve kıtlıkla karşı karşıyayken harekete geçmek bizim görevimizdir" diye konuştu.





İNSANLIK GAZZE’DE MOLOZ ALTINDA

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullandığını belirterek "Gazze'deki mevcut soykırımı hiçbir şey haklı gösteremez. Gazze'de, binlerce kadın ve çocuğun yanı sıra uluslararası hukuk ve Batı'nın etik istisnacılık miti de tonlarca moloz altına gömüldü." ifadelerini kullandı. "Açlık bir silah olarak kullanılıyor, zorla yerinden etmeler cezasız kalıyor” diyen Lula, “Hem İsrail içinde hem dışında yaşayan Yahudiler bu toplu cezalandırmaya karşı çıkıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM'de konuşmasına izin verilmemesi utanç vericidir" sözlerini sarf etti.





BİR TEK SOYKIRIMCI ALKIŞ TUTTU

BM Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Trump, Gazze’deki sivil kayıplara değinmeyerek Filistin'i tanıyan ülkeleri eleştirdi. Gazze'de ateşkes için çaba gösterdiğini ancak Hamas'ın barış tekliflerini reddettiğini söyleyen Trump, "Şu anda Filistin devletini tanımak, 7 Ekim’deki gibi zulmü ödüllendirmek anlamına gelir. Barış isteyenler birleşmeli ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep etmelidir” dedi. Trump'ı salonda sadece İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'ın alkışladığı görüldü.



