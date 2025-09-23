BM kürsüsünden tehditler savunan Trump yine İsrail soykırımını akladı

ABD ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap etti.





Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Dünyanın en ateşli ülkesiyiz. Dünyanın en güçlü ekonomisi, en güçlü ordusu bizde. Olmadığım 4 yıllık dönemde felaketten felakete sürüklendik. Güney sınırımızdaki istilayı bitirdik, 4 ayda kaçak geçiş sıfır.





Amerikan tarihindeki en büyük vergi ve regülasyon kesintisini yaptık ve bu şekilde bir kez daha dünyada ticaret yapılacak en iyi ülke haline getirdik.





Trump, konuşmasına başladığı sırada prompter cihazının çalışmadığını belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı.





Birleşmiş Milletlerdeki son konuşmasından bu yana 6 yıl geçtiğini belirten Trump,, "O günden bu yana savaş silahları, iki kıtada kurduğum barışı paramparça etti" dedi.

Benim yönetimimim artarda ticaret anlaşmaları yaptı. Yalnızca 7 ayda, 7 farklı, bitmesi imkansız görülen savaşı durdurdum. İki tanesi 30 yıllık savaştı. 7 savaşı durdurdum. Dünya tarihinde hiçbir ABD başkanı bunu başaramadı ve ben 7 ayda başardım bunu. Bunu yapmaktan büyük şeref duyuyorum. Bunları BM'nin yapmaması gerçekten üzücü oldu. BM orada değildi. Müzakereler sırasında aklıma gelmedi, BM'nin amacı nedir? Madem muazzam potansiyele sahip BM ancak bu potansiyeli gerçekleştirmeye yaklaşamıyor. Boş sözlerle savaşları çözemezsiniz.





Prompter da çalışmadı. BM'den bana gelen şeyler bunlar. Savaşları tahrik eden davranışlar ve çalışmayan bir prompter. BM büyük bir organizasyon ancak bunu gerçekleştirmenin yanından bile geçemiyor. Neden var diye çok düşündüm. BM binası için teklif verdim ama daha pahalı teklif onaylandı. Şuanda insanlığın ürettiği korkunç silahlardan daha büyük bir tehdit yok.





Trump, konuşmasında işgalci İsrail’in soykırımına bir kelime etmeden Hamas’ı hedef aldı. “Filistin’i tanımak Hamas’a ödül olur” diyen Trump, “Bazıları Filistin devletini tanıma peşinde ama bu Hamas için büyük bir hediye olacaktır. Hamas'a bu kadar çok şeyi vermek yerine barış isteyenler tek bir ifade arkasında toplanmalılardı. 'Rehineleri serbest bırakın'. Bir araya gelirken ve bunu yapmak için Gazze'deki savaşı bitirmemiz gerekiyor. Barışı müzakere etmemiz gerekiyor, rehineleri geri almamız lazım. Hepsini geri getirmemiz gerekiyor. 38 cansız bedeni de istiyoruz.” şeklinde konuştu.





'Ben başkan olsaydım Ukrayna'da savaş başlamazdı'

Ukrayna'daki savaşı durdurmak en kolayı olacaktı Putin'le olan ilişkimden dolayı. Rusya'da da herkes "Bu savaşı 3 günde kazanırız" diyordu ancak öyle de olmadı. Haftalar içinde çözülmesi gereken bir şey 3.5 yıldır devam ediyor.





Bu savaş ben Başkan olsaydım asla başlamazdı. İyi liderlik budur. Rusya'dan petrol alan ülkeler savaşı finanse ediyor. Kendilerine karşı olan bir savaşı finanse ediyor.

'Rusya'ya tarife uygulamaya hazırız'

Hindistan, petrol satın alarak savaşı finanse ediyor. Bu, bu ülkeler için utanç verici. Biz tüm gerekli adımları atmaya hazırız. Rusya'ya tarife uygulamaya hazırız. NATO ülkeleri Rusya ile anlaşmalarını sona erdirmeli. Bu ülkelerin hemen Rusya'dan petrol alımını durdurma kararı almaları gerekiyor. Beklentimiz bu.





Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, kan dökülmesini durdurmak için yüksek gümrük vergileri uygulamaya tamamen hazırız. Ancak Avrupa da bize bu konuda destek vermeli.





BM yasa dışı yollardan ABD'ye giriş yapmaya çalışan mültecileri finanse ediyor, inanabiliyor musunuz? Biden yönetimi döneminde 4 yılda 25 milyon mülteci sınırımızı geçti. Bu işgalleri durdurmamız gerekiyor.





ABD, Amerikanlara aittir. Ülkelerinizi kendiniz yıkıyorsunuz. Avrupa bir belanın içinde. Yasa dışı göçmenler Avrupa'ya akıyor. Bu insanları ülkenizden atmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu sürdürülemez.





Londra'ya bakıyorum, çok kötü bir belediye başkanınız var. Bir şey yapılmazsa bu durum sürdürülemez. Artık Londra farklı bir ülkeye dönüştü.



