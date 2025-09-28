BM İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran’ın "nükleer bomba geliştirmesini engellemeyi amaçlayan 2015 anlaşmasını ihlal ettiği" suçlamasıyla toplandı. İngiltere, Fransa ve Almanya talebiyle New York’ta toplanan konseyde, İran’a yönelik silah ambargosu ve diğer yaptırımlar, yeniden yürürlüğe koyuldu. Yeniden uygulanacak yaptırımlar arasında, çok sayıda İranlı şahsa seyahat yasağı, birden fazla İranlı şahıs ve kuruluşun mal varlıklarının dondurulması ve İran’ın nükleer programında kullanılabilecek her türlü malzemenin tedarikinin yasaklanması yer alıyor.





BM Güvenlik Konseyi’nin internet sitesi gece saatlerinde güncellenerek, yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiği kararı kamuoyuna yansıtıldı.





"İran’ı, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz"





Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, "İran’ı ve tüm devletleri bu kararlara tam olarak uymaya çağırıyoruz. Ülkelerimiz diplomatik yolları ve müzakereleri sürdürmeye devam edecektir. BM yaptırımlarının yeniden uygulanması diplomasinin sonu değildir. İran’ı, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya ve hukuken bağlayıcı yükümlülüklerine yeniden uymaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Rusya’dan tepki





Gazetecilere açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kararı "Bu hukuka aykırıdır ve uygulanamaz" olarak niteledi. Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup yazarak, bu kararı kabul etmesinin "büyük bir hata" olacağı konusunda uyardığını vurguladı.





Pezeşkiyan, İran’ın NPT’den ayrılma niyeti olmadığını söylemişti





İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan cuma günü yaptığı açıklamada, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NPT) ayrılma niyeti olmadığını söylemişti. İran hükümeti, cumartesi günü ise İngiltere, Fransa ve Almanya’daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çağırdığını açıklamıştı.











