Ersin Çelik: Devletimiz tüm unsurlarıyla Sumud Filosu'nu takip ediyor

Girit açıklarından hareket eden filo, bir sonraki durağı olan Gazze kıyılarına hiç durmadan rotasını sürdürüyor.





Çelik, yolculuk boyunca yaşanan sabotajlar, belirsiz arızalar ve türlü zorluklar için “Bu sivil misyonun taşıdığı mana büyüdükçe, yol da fiziken çetrefilleşiyor” ifadesini kullandı.





Ayrıca filonun kasıtlı olarak yavaşlatıldığını ve aktivistlerin sayısının küçültülmeye çalışılması çetrefilleşen yolculuğun engellenmek istendiğinin açık kanıtı olduğunu vurgulanıyor.





Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik



