Ersin Çelik: Devletimiz tüm unsurlarıyla Sumud Filosu'nu takip ediyor

Nisa Nur Çavuşoğlu
10:4828/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Ersin Çelik Sumud Filosu hakkında son gelişmeleri aktardı.
Ersin Çelik Sumud Filosu hakkında son gelişmeleri aktardı.

Gazze’deki soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmak için 50’ye yakın ülkeden katılımcının yer aldığı Küresel Sumud Filosu, İsrail’in saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. Yunanistan ekibiyle buluşmasını tamamlayan ve Girit açıklarından hareket eden filo, bir sonraki durağı olan Gazze kıyılarına varmak için hiç durmadan devam edecek. Yeni Şafak İnternet Servisi Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Gazze yolculuğundaki son gelişmeleri Yeni Şafak YouTube canlı yayınında aktardı.

Girit açıklarından hareket eden filo, bir sonraki durağı olan Gazze kıyılarına hiç durmadan rotasını sürdürüyor.


Çelik, yolculuk boyunca yaşanan sabotajlar, belirsiz arızalar ve türlü zorluklar için “Bu sivil misyonun taşıdığı mana büyüdükçe, yol da fiziken çetrefilleşiyor” ifadesini kullandı.


Ayrıca filonun kasıtlı olarak yavaşlatıldığını ve aktivistlerin sayısının küçültülmeye çalışılması çetrefilleşen yolculuğun engellenmek istendiğinin açık kanıtı olduğunu vurgulanıyor.


Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik

İki haftadan fazladır deniz üzerinde olan ve karaya hiç ayak basmadan yoluna kararlılıkla devam eden Sumud Filosu yolcusu Gazeteci - Aktivist Ersin Çelik, yolculuk için “Bu yolculuk adaletsizliğe boğulmuş mevcut düzendeki son şans” ifadelerini kullandı.

#Küresel Sumud Filosu
#Akdeniz
#Gazze
#Filistin
#Ersin Çelik
