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Yeni CIA Direktörü yemin ederek görevine resmen başladı

Yeni CIA Direktörü yemin ederek görevine resmen başladı

09:5724/01/2025, Cuma
AA
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John Ratcliffe, ABD Senatosunda CIA Direktörü olarak onaylandı
John Ratcliffe, ABD Senatosunda CIA Direktörü olarak onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği John Ratcliffe'in Senato'dan onay almasının ardından, Ratcliffe yemin ederek göreve başladı.

ABD'de Senato'da yapılan oylamada Dışişleri Bakanı olarak atanması onaylanan
Marco Rubio
'nun ardından Başkan Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü'ne aday gösterdiği John Ratcliffe de Senato'dan onay aldı. Ratcliffe, Beyaz Saray'daki Eisenhower İdare Binası'nda düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

John Ratcliffe, ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'nun Genel Kurulu'ndaki oylamada, 25 hayır oyuna karşı 74 evet oyu alarak CIA'in yeni patronu oldu. Trump'ın ilk döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Ratcliffe, geçen hafta düzenlenen onay oturumunda, CIA'in Çin ve Çin Komünist Partisi'nin oluşturduğu tehditlere odaklanmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti. Donald Trump'ın CIA Direktörlüğü görevi için aday gösterdiği John Ratcliffe'in Senato'dan onay alarak resmen atanması öncesinde yerine Tom Sylvester'ın vekalet etmesine karar verilmişti.



"Özellikle insan istihbaratı toplayacağız"


Seçilmiş başkan Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü görevi için aday gösterdiği eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, 15 Ocak Çarşamba günü Senato İstihbarat Komitesi tarafından düzenlenen onay oturumunda yaptığı açıklamada, ABD'nin "ülke tarihindeki en zorlu ulusal güvenlik ortamıyla" karşı karşıya olduğunu savunmuştu, söz konusu zorlukların "birinci günden itibaren onlarla başa çıkmaya hazır bir CIA Direktörü'nün onaylanması gerekliliğini artırdığını" söylemişti.


John Ratcliffe,
"Dünyanın her köşesinde, ne kadar karanlık veya zor olursa olsun, özellikle insan istihbaratı toplayacağız. Siyasi veya kişisel önyargılı yaklaşımların yargılarımızı bulandırmasına asla izin vermeden, nesnel ve tüm kaynakları içeren analizler üreteceğiz."
ifadelerini kullanmıştı. Profesyonel hayatını ABD ulusal güvenliğine adadığını belirten Ratcliffe, adaylığının onaylanması halinde istihbarat teşkilatının "önceliklerini belirleyerek amansız bir icraata" odaklanacağına söz vermişti.


#ABD
#CIA
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