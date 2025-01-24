Yeni CIA Direktörü yemin ederek görevine resmen başladı

"Dünyanın her köşesinde, ne kadar karanlık veya zor olursa olsun, özellikle insan istihbaratı toplayacağız. Siyasi veya kişisel önyargılı yaklaşımların yargılarımızı bulandırmasına asla izin vermeden, nesnel ve tüm kaynakları içeren analizler üreteceğiz."