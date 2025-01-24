Yeni CIA Direktörü yemin ederek görevine resmen başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği John Ratcliffe'in Senato'dan onay almasının ardından, Ratcliffe yemin ederek göreve başladı.
John Ratcliffe, ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'nun Genel Kurulu'ndaki oylamada, 25 hayır oyuna karşı 74 evet oyu alarak CIA'in yeni patronu oldu. Trump'ın ilk döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Ratcliffe, geçen hafta düzenlenen onay oturumunda, CIA'in Çin ve Çin Komünist Partisi'nin oluşturduğu tehditlere odaklanmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti. Donald Trump'ın CIA Direktörlüğü görevi için aday gösterdiği John Ratcliffe'in Senato'dan onay alarak resmen atanması öncesinde yerine Tom Sylvester'ın vekalet etmesine karar verilmişti.
"Özellikle insan istihbaratı toplayacağız"
Seçilmiş başkan Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü görevi için aday gösterdiği eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, 15 Ocak Çarşamba günü Senato İstihbarat Komitesi tarafından düzenlenen onay oturumunda yaptığı açıklamada, ABD'nin "ülke tarihindeki en zorlu ulusal güvenlik ortamıyla" karşı karşıya olduğunu savunmuştu, söz konusu zorlukların "birinci günden itibaren onlarla başa çıkmaya hazır bir CIA Direktörü'nün onaylanması gerekliliğini artırdığını" söylemişti.