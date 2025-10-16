Yeni meclisin asli görevi Suriye'yi yeniden kurmak

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından yapılan ilk seçimlerde meclise giren Halep Milletvekili Tarık Sülo Cevizci, başarısının Suriye devriminin ve halkının mücadelesinin bir sonucu olduğunu söyledi. Suriye’de yapılan seçimlerde adaylık yarışına giren Cevizci, meclise seçilen ilk Türkmen isim oldu.
HALEP ÜLKELER ARASINDA KÖPRÜ KURACAK
Ülkedeki azınlık, etnik, mezhebi ve dini gruplar için de büyük önem taşıyan bu seçimde Cevizci, yeni parlamentonun sıradan bir yasama organı olmayacağını vurgulayarak “Biz aslında yeni bir devletin, devrim sonrası kurulacak ikinci cumhuriyetin ilk meclisinde görev alacağız. Bu meclisin asli görevi siyaset yapmak değil, Suriye’yi yeniden kurmaktır” dedi. Cevizci, yeni meclisin sıradan bir yasama organı olmayacağını ifade ederek, “Biz aslında yeni bir devletin, devrimden sonra kurulacak ikinci cumhuriyetin ilk meclisinde görev alacağız. Görevimiz, bütün temel yasaları hazırlamak ve devletin yapısını inşa etmektir” şeklinde konuştu. Halep milletvekili olarak şehrin yeniden inşasında aktif rol alacağını belirten Cevizci, özellikle Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaparak “Halep kadim bir şehir, ama savaşta en çok yıkıma uğrayanlardan biri. Türkiye’ye sınır olması bizim için büyük bir avantaj. Türk dünyasının desteğini bu bölgeye çekmek istiyorum. Türk dünyası ile Arap dünyası arasında bir köprü olacağız; bunun merkezi Halep olacak” diye konuştu.
TÜRKMENLERİN SESİ ARTIK MECLİSTE
Parlamentoda yer almanın yalnızca kişisel bir başarı olmadığını ifade eden Cevizci, Türkmen toplumu adına tarihi bir adım atıldığını söyleyerek, “Türkmenler, Suriye’nin asli unsurlarından biridir. Devrimde, özgürlük mücadelesinde ve yeniden inşada her zaman ön safta yer aldık. Artık kendi devletimizin yönetiminde doğrudan söz sahibi olacağız. Bu, hem halkımıza hem de devletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirme anlamı taşıyor” dedi. Cevizci, tüm bunlara karşı meclisteki temsil oranının yetersiz olduğuna dikkat çekerek 119 milletvekilinden sadece 5'inin Türkmen olduğunu belirtti. Suriye’de yeni meclis, Tel Abyad, Rasulayn ve Maden bölgelerinde 20 Ekim’de yapılacak ek seçimlerin ardından 1 Kasım’da açılacak.