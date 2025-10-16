Yeni meclisin asli görevi Suriye'yi yeniden kurmak

Ülkedeki azınlık, etnik, mezhebi ve dini gruplar için de büyük önem taşıyan bu seçimde Cevizci, yeni parlamentonun sıradan bir yasama organı olmayacağını vurgulayarak “Biz aslında yeni bir devletin, devrim sonrası kurulacak ikinci cumhuriyetin ilk meclisinde görev alacağız. Bu meclisin asli görevi siyaset yapmak değil, Suriye’yi yeniden kurmaktır” dedi. Cevizci, yeni meclisin sıradan bir yasama organı olmayacağını ifade ederek, “Biz aslında yeni bir devletin, devrimden sonra kurulacak ikinci cumhuriyetin ilk meclisinde görev alacağız. Görevimiz, bütün temel yasaları hazırlamak ve devletin yapısını inşa etmektir” şeklinde konuştu. Halep milletvekili olarak şehrin yeniden inşasında aktif rol alacağını belirten Cevizci, özellikle Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaparak “Halep kadim bir şehir, ama savaşta en çok yıkıma uğrayanlardan biri. Türkiye’ye sınır olması bizim için büyük bir avantaj. Türk dünyasının desteğini bu bölgeye çekmek istiyorum. Türk dünyası ile Arap dünyası arasında bir köprü olacağız; bunun merkezi Halep olacak” diye konuştu.