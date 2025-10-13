Yeni Şafak
Ankara'da 'tek Suriye' masası

Ankara'da 'tek Suriye' masası

Canberk Doğan
04:00 13/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliğinin ve güncel gelişmelerin ele alındığı zirve yapıldı.
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliğinin ve güncel gelişmelerin ele alındığı zirve yapıldı.

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliğinin ve güncel gelişmelerin ele alındığı zirve yapıldı. Kritik güvenlik zirvesinde, iki ülke heyetleri terörle mücadele, sınır güvenliği ve sahadaki koordinasyonun arttırılması başlıklarını masaya yatırdı. Türkiye, 10 Mart 2025 mutabakatının uygulanmasına ilişkin kararlılığını açıkça ifade etti.

Türkiye ve Suriye arasında yürütülen güvenlik temelli iş birliği sürecinde yeni bir evreye geçildi. Dün başkentte gerçekleştirilen kritik güvenlik zirvesinde, iki ülke heyetleri terörle mücadele, sınır güvenliği ve sahadaki koordinasyonun artırılması başlıklarını masaya yatırdı. Zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil ederken, Suriye'den ise Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Hasan Al Shaibani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hussein El Salama katıldı.

TEK DEVLET TEK ORDU ŞART

Toplantı sonrası Türkiye, 10 Mart 2025 mutabakatının uygulanmasına ilişkin kararlılığını açık biçimde ifade etti. Ankara, “Suriye’de silahlı yapılar üzerinden ara formüller değil, merkezi bir ordu yapısının inşası” yaklaşımını toplantı boyunca dile getirdi. Kaynaklar, “Türkiye süreci izlemiyor, sahadaki sonuçlara bakıyor” yorumunu yaptı.

GERİLİM NOKTALARINA ÖNLEM

Görüşmelerde, YPG/PKK’nın Menbiç, Tel Rıfat ve Fırat’ın doğusunda tırmandırdığı gerilim ana dosyalardan biri oldu.

Türk tarafı, Suriye hükümeti ile yapılan temasların “mutabakatın lafzından çıkarak sahaya yansıtılması gerektiği” yönündeki beklentisini muhataplarına iletti.

Zirvenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürdüklerini belirterek, "Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız" ifadesini kullandı. Suriye yönetiminin karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Fidan, "Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.



