Türkiye-Suriye zirvesi sonrası Bakan Fidan'dan net mesaj: Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz

Türkiye ile Suriye arasındaki güvenlik konularına ilişkin Ankara’daki Dışişleri Bakanlığı binasındaki kritik toplantı sona erdi. Bakan Fidan yaptığı açıklamada Suriye'nin güvenliğine vurgu yaparak "Suriye'nin güvenliğini Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Suriye'nin kazanımlarının ilerletilmesi için Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız" dedi.
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı Ankara'daki toplantı sona erdi.
- Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama katıldı. Zirvede terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin entegrasyonu masaya yatırıldı.
"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ, TÜRKİYE'DEN AYRI GÖRMÜYORUZ".
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlıkta gerçekleştirilen Türkiye-Suriye güvenlik iş birliği' toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Fidan, "Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız. Bu anlayışla, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları olarak bugün Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele almamıza imkan tanıdı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TÜM FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak, PKK ve bağlantılı tüm yapıların silahlarını koşulsuz şekilde teslim etmesi çağrısında bulundu.
Güler, yaptığı açıklamada, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.