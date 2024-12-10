Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Yeni Suriye Başbakanı El Beşir'den ilk açıklama: 1 Mart'a dek geçici hükümetin başında olacağım

Yeni Suriye Başbakanı El Beşir'den ilk açıklama: 1 Mart'a dek geçici hükümetin başında olacağım

15:3110/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Suriye Başbakanı Muhammed El Beşir 1 Mart'a kadar hükümetin başında olacak.
Suriye Başbakanı Muhammed El Beşir 1 Mart'a kadar hükümetin başında olacak.

Suriye’de Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından yeni bir dönem başlarken, geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına Muhammed el-Beşir getirildi. Suriye Geçici başbakanı Muhammed El-Beşir görev süresiyle ilgili yaptığı ilk açıklamada, "1 Mart'a dek geçici hükümetin başbakanı olacağım" dedi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sona ermesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Ülkenin geçiş sürecini yönetmek üzere, mühendislik ve hukuk alanındaki uzmanlığıyla tanınan İdlib doğumlu Muhammed el-Beşir hükümetin başına getirildi. El-Beşir liderliğinde kurulacak yeni kabinenin, Suriye’nin yeniden inşası ve istikrarın sağlanması için kritik görevler üstleneceği ifade edilirken Suriye Geçici başbakanı Muhammed El-Beşir'den görev süresiyle ilgili ilk açıklama geldi.

El Beşir, "1 Mart'a dek geçici hükümetin başında olacağım" dedi.

#Suriye
#Başbakan
#Muhammed El-Beşir

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!