Yeni Suriye Başbakanı El Beşir'den ilk açıklama: 1 Mart'a dek geçici hükümetin başında olacağım

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sona ermesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Ülkenin geçiş sürecini yönetmek üzere, mühendislik ve hukuk alanındaki uzmanlığıyla tanınan İdlib doğumlu Muhammed el-Beşir hükümetin başına getirildi. El-Beşir liderliğinde kurulacak yeni kabinenin, Suriye’nin yeniden inşası ve istikrarın sağlanması için kritik görevler üstleneceği ifade edilirken Suriye Geçici başbakanı Muhammed El-Beşir'den görev süresiyle ilgili ilk açıklama geldi.