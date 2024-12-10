Yeni Suriye Başbakanı El Beşir'den ilk açıklama: 1 Mart'a dek geçici hükümetin başında olacağım

Suriye’de Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından yeni bir dönem başlarken, geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına Muhammed el-Beşir getirildi. Suriye Geçici başbakanı Muhammed El-Beşir görev süresiyle ilgili yaptığı ilk açıklamada, "1 Mart'a dek geçici hükümetin başbakanı olacağım" dedi.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sona ermesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Ülkenin geçiş sürecini yönetmek üzere, mühendislik ve hukuk alanındaki uzmanlığıyla tanınan İdlib doğumlu Muhammed el-Beşir hükümetin başına getirildi. El-Beşir liderliğinde kurulacak yeni kabinenin, Suriye’nin yeniden inşası ve istikrarın sağlanması için kritik görevler üstleneceği ifade edilirken Suriye Geçici başbakanı Muhammed El-Beşir'den görev süresiyle ilgili ilk açıklama geldi.