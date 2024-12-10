Geçici başbakan Muhammed El-Beşir

Suriye’de Esed rejiminin yıkılmasının ardından yeni hükümetin kimler tarafından kurulacağı konusu açıklık kazanıyor. Suriye’deki muhalif kaynakların verdiği bilgiye göre, Colani’nin başkanlığında silahlı muhalif grupların liderleri ve Başbakan Muhammed Gazi el-Celali’nin katıldığı başkent Şam’da düzenlenen toplantının ardından, İdlib’deki Kurtuluş Hükümeti’nin başkanı Muhammed el-Beşir’in geçiş hükümetinin başbakanı olması konusunda uzlaşı sağlandı. El-Beşir’in kısa süre içinde bakanlar kurulunu oluşturmak için görüşmelere başlayacağı iddia edildi. Halep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu 1983 doğumlu el-Beşir, daha önce İdlib’deki Kurtuluş Hükümeti’nde eğitim bakanlığı görevini üstlenmişti.

Diğer yandan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi El Bahra, Katar'ın başkentinde düzenlenen Doha Forumu marjında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkede özgür seçimlerin yapılabilmesi için 'güvenli, tarafsız ve sakin bir ortam yaratmak' üzere 18 aylık bir geçiş dönemi gerektiğini söyledi. 6 ay içinde anayasa hazırlanması gerektiğini ve ilk seçimin bir referandum olacağını kaydeden Bahra, "Anayasa, parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi, yoksa karma bir sistem mi olacağını söyleyecek. Buna dayanarak seçim olacak ve halk liderini seçecek" dedi. Bahra, muhalefetin devlet görevlilerinden iktidar devrine kadar işe gitmeyi sürdürmelerini istediğini, kendilerine zarar görmeyecekleri konusunda güvence verildiğini kaydetti.